«Шутить с серьезным выражением лица»: кинокритик объяснил успех Джеки Чана Кинокритик Шнейдеров: Джеки Чан умеет шутить с серьезным выражением лица

Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джеки Чан

Актер и режиссер Джеки Чан всегда пытался противопоставить себя Брюсу Ли и раскрылся как комедийный актер, заявил NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, он умеет шутить с серьезным выражением лица. Шнейдеров напомнил, что шутки в трилогии «Час Пик» строятся вокруг непонимания персонажа Джеки Чана американского юмора, и над этим очень смешно издеваются авторы фильма.

Джеки Чан всегда пытался себя противопоставить Брюсу Ли, при том, что они одинаково хорошо владеют кунг-фу. Они большие мастера восточных единоборств. Джеки Чан – комедийный актер, Брюс Ли снимался в серьезных и жестких фильмах. У Джеки Чана комедийный образ, он продолжает традиции великих американских комиков, он умеет шутить с серьезным выражением лица, — сказал Шнейдеров.

7 апреля гонконгскому актеру и каскадеру Джеки Чану исполнилось 70 лет. По словам актера, его здоровье в полном порядке и он не переживает по поводу своего возраста. Размышляя о своей 62-летней карьере в сфере развлечений, Чан добавил, что ему «повезло» до сих пор сниматься в фильмах.

В 2019 году актер должен был приехать в РФ, однако визит был отменен из-за непредвиденных изменений в графике. Премьерный показ российско-китайского фильма «Тайна печати дракона» с участием звезды должен был состояться 11 сентября в кинотеатре «Октябрь».