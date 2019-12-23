https://static.news.ru/photo/8f549250-2627-11ea-ab35-fa163e074e61_660.jpg Лорен Шмидт Хиссрич Фото: Gary Mitchell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрич поделилась деталями второго сезона проекта.

По словам Хиссрич, первый сезон всего лишь заложил фундамент будущего сюжета, сообщает GamesRadar.

История станет гораздо более сфокусированной. Её движущая сила будет сильнее, так как все отношения, базу для которых мы создали в первом сезоне, начнут развиваться во втором, — сказала кинематографистка.

Она отметила, что персонажи начнут пересекаться, все королевства, которые пока лишь вскользь были упомянуты в первом сезоне, всплывут на поверхность в продолжении.

Ведьмак вышел на стриминговом сервисе Netflix 20 декабря. Платформа опубликовала сразу все восемь эпизодов проекта, продолжительность каждого примерно 60 минут, писал NEWS.ru.