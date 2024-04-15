Шоу «Модный приговор» возвращается в эфир с двумя судьями Шоу «Модный приговор» возвращается в эфир в «мужской» и «женской» версиях

Фото: Зыков Кирилл /Агентство «Москва»

Александр Рогов

Авторы шоу «Модный приговор» решились на эксперимент: проект вернется на экраны в «мужской» и «женской» версиях, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Первого канала. Для нового сезона выбрали двух судей: стилистов Александра Рогова и Лилию Рах. Редакция проекта выразила уверенность, что подобное решение поможет героиням раскрыться. Шоу выйдет 22 апреля.

Два разных взгляда, мужской и женский, подарят проекту новые краски, позволят полнее раскрыть героинь. Одним будет проще с Лилией, ведь считается, что женщины лучше понимают друг друга. Другие предпочтут Александра и его объективное суждение, — сказал продюсер «Модного приговора» Илья Кривицкий.

Рогов признался, что стал ярым поклонником «Модного приговора» со дня его появления. По словам стилиста, он всегда мечтал участвовать в шоу. Пару лет назад он вряд ли принял бы предложение стать судьей, но сейчас готов к этому, сказал телеведущий. Рах в свою очередь отметила, что «Модный приговор» — не просто шоу о стиле, оно о женщинах, их судьбах, чувствах, отношениях с миром и с собой.

Ранее Рогов рассказал, что сам еще не видел, каким получилось шоу в итоге. Поэтому стилист отказался давать какие-либо комментарии по поводу «Модного приговора».