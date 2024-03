Шоу «Маска», выпуск 6-й: когда выйдет, кого раскроют, песня Пугачевой, жюри

Фото: Пресс-служба НТВ

Шоу «Маска»

17 марта 2024 года на телеканале НТВ состоится премьера шестого выпуска пятого сезона музыкального шоу «Маска». Кто может снять маску, почему перенесли время выпуска, какие песни прозвучат в эпизоде, кто будет новым ведущим?

Когда выйдет шестой эпизод «Маски»

НТВ решил показать шестой эпизод пятого сезона «Маски», который выйдет 17 марта в более позднее время из-за проведения президентских выборов.

Согласно официальной программе передач, опубликованной на веб-сайте канала, в ближайшее воскресенье показ шестого выпуска намечен на 22:00. Трансляция продлится до поздней ночи — до 02:10 мск. В следующее воскресенье, 24 марта, шоу «Маска» вернется к привычному для российских зрителей расписанию.

Фото: Пресс-служба НТВ Шоу «Маска»

Кто будет новым членом жюри «Маски»

Как сообщает Telegram-канал «Звездная пыль», приглашенным членом жюри шестого выпуска нового сезона «Маски» может стать певец Сергей Лазарев. По данным источника, исполнителя заметили на съемках шоу.

«Артист [Лазарев] в это воскресенье пятый, сменный член жюри. Чтобы все знали, что он свой, „масочный“, певец прицепил большую брошь в виде скорпиона. Именно в маске этого членистоногого Сергей Лазарев вместе с мамонтенком Димой Биланом победил в четвертом сезоне шоу „Маска“. Ну что же, посмотрим в воскресенье, кого отгадает Серега», — пишет ресурс.

Основными членами жюри «Маски» по-прежнему будут народный артист России Филипп Киркоров, певица Валерия, шоумен Тимур Родригез и телеведущая Регина Тодоренко. Ведущим остается певец и актер Вячеслав Макаров.

Какие песни прозвучат в шестом выпуске «Маски»

В Сети появился список песен, которые исполнят участники новой «Маски». По информации пользователя Real blonde на портале bolshoyvopros.ru, Кактус споет композицию A little party never killed nobody (All we got) американской певицы Fergie. В номере Щенка прозвучит известная неаполитанская песня Funiculi funicula.

Кроме того, в новом выпуске будет песня артистки Аллы Пугачевой «Телефонная книжка». Эту композицию исполнит Бабочка.

Другие участники споют следующие произведения: One night only (Енот, песня из бродвейского мюзикла «Девушки мечты»), You make me feel like a natural woman (Кот, песня американской певицы Ареты Франклин), «По полюшку» (Перец, песня Любови Успенской), «Мохнатый шмель» (Матрешка, песня из кинофильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс»), «Половина сердца» (Горилла, песня Леонида Агутина), «Странник» (Арлекин, песня Ирины Аллегровой) и «Лесник» (Змей Горыныч, песня рок-группы «Король и Шут»).

Фото: Пресс-служба НТВ Шоу «Маска»

Кого могут раскрыть в шестом выпуске «Маски»

Поклонники «Маски» в Сети делятся своими догадками по поводу того, кто из артистов скрывается в костюмах. Так, блогер Анна, которая делает обзоры на выпуски шоу в своем YouTube-канале CALENDARIO, предположила, что в новом сезоне шоу участвует звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый. По ее мнению, артист прячется в костюме Гориллы.

В качестве доказательства она привела тот факт, что персонаж цитировал фразы из «Слова Пацана». Также есть версия, что Горилла — это экс-участник передачи «Голос. Уже не дети» Акмаль Ходжаниязов.

В комментариях в Сети зрители предполагают, что в костюме Бабочки прячется либо солистка группы Artik & Asti Севиль Вельева, либо певица Мия Бойка. Под маской Змея Горыныча они видят братьев Сафроновых, в образе Перца — Стаса Костюшкина, а в костюме Щенка — Александра Панайотова.

Ранее свои маски сняли Сергей Майоров (Кукуруза), Настасья Самбурская (Мотылек), Станислав Ярушин (Водяной) и Артем Качер (Акула).

Читайте также:

Шоу «Маска»: последние новости 11 марта, кто уже снял маску, прогнозы

Кологривый, Ярушин, Самбурская: кого раскрыли из участников новой «Маски»

Последние новости шоу-бизнеса 16 марта: что с Лолитой, Киркоровым, Варум