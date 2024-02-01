«Шоу-бизнес замкнут на себе»: Лоза о Киркорове, ТВ-шоу и «голой» вечеринке

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Лоза

В четверг, 1 февраля, исполнилось 70 лет певцу Юрию Лозе. Незадолго до юбилея композитор и музыкант рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru, почему ему «урезали» пенсию и не дают звание заслуженного артиста, какой подарок он придумал себе на день рождения и как относится к современным телешоу.

Где и как Юрий Лоза отметит свой юбилей

— Как планируете отмечать юбилей?

— Есть у нас поговорка в России: «Как встретишь год, так его проведешь». Я решил встретить очередную пятилетку в трудах праведных, поэтому назначил два концерта: 1 и 2 февраля в Москве, то есть, в день рождения и на следующий, а 4-го у меня запланирован концерт в Санкт-Петербурге. Если я в работе встречу эту пятилетку, то, может, она в работе и пройдет.

— Какой подарок мог бы порадовать вас?

— Артиста радует, конечно, полный зал. А также аплодисменты, цветы, внимание к себе и хорошие отзывы о его работе.

— Цифра в паспорте у вас солидная. Чувствуете ли себя пенсионером в душе?

— Я успел уйти на пенсию до того, как подняли пенсионный возраст, — в 60. Получил карточку москвича, бесплатно езжу на троллейбусе и метро. Недавно собрался ехать на общественном транспорте, и жена предупредила: «Тебя же могут узнать». А я ответил: «Ты, видимо, давно в метро не бывала. Там все сидят, уткнувшись в мобильные телефоны». И даже Киркоров в перьях там ни у кого не вызовет никакой реакции — его просто не заметят.

Фото: Yurii Zheludev/Russian Look/Global Look Press Юрий Лоза

«Многих уже похоронил»

— Чувствуете ли себя на свой возраст?

— Возраст — понятие относительное. Многие коллеги даже младше меня ушли из этой жизни дряхлыми стариками. К примеру, Женька Осин, который был на 10 лет меня моложе. Я, кстати, многих уже похоронил. Они уходили стариками именно из-за нездорового образа жизни.

— А вы ведете здоровый образ жизни?

— Считаю главным работу и свою работоспособность. Поэтому, когда я на 41-м году жизни понял, что мне мешает курение, то тут же расстался с сигаретой. Поняв, что надо каким-то образом нормализовать вес, начал соблюдать православные посты. Практически не пью, так как это мешает работе. Пытаюсь не нервничать, сохранять ровное настроение на протяжении дня. Некоторые мои коллеги иногда создают сами себе поводы для стресса, например заводят романы на стороне. Хочется спросить: «Ребята, зачем это вам?» Все эти разводы, дележ имущества — это же бешеная нагрузка на организм, на нервную систему. Живите спокойно, любите своих жен и детей!

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Юрий Лоза

— Вас радует размер вашей пенсии?

— Ха-ха-ха. У меня даже надбавки московской нет. Авторские приходят за мои произведения, а это дополнительный доход. Поэтому надбавку с меня сняли. У меня отсутствует звание заслуженного артиста России. Думаю, мне до конца жизни даже «засрака» не дадут. Знаете, что это такое? Заслуженный работник культуры.

Я собрал все документы [необходимые для получения звания]: о том, что давал огромное количество благотворительных концертов, побывал в «горячих точках». Мне в ответ прислали благодарственную грамоту, а звание так и не дали. Притом что моя фамилия в списке «Миротворец» значится одной из первых, поскольку украинцы считают меня «запутинцем». Одним из первых в нашей стране написал песню в поддержку СВО. В то же время я считаюсь каким-то изгоем на телевидении и среди властных структур. Хотя я, пожалуй, догадываюсь, почему ко мне так относятся: я же говорю то, что думаю, иногда что-то критикую и ни под кого не прогибаюсь.

«На эстраде все свои, купленные, проплаченные»

— Ваши песни, действительно, не звучат на телевидении. Кто в этом виноват, как вы думаете?

— Телевидение и виновато. К примеру, у меня есть песня про Новый год, ей 20 лет. За все это время она не попала ни в одну телевизионную программу. Один раз позвонили с Первого канала лет 15 назад: «Можете приехать к нам на новогодний концерт?» Я ответил: «Отлично, у меня песня как раз есть замечательная новогодняя, конечно, приеду». Редактор говорит: «Нам не надо, чтобы вы пели. У нас петь будут Галустян с Ургантом. А вы будете серпантин бросать и хлопать им в ладошки». Ну, то есть Галустян не умеет петь — но будет, а Лоза умеет — но не будет. Так устроена медиасистема.

— Зрители шоу «Голос» писали в сети Интернет, мол, хорошо бы в наставники пригласили Лозу. Что об этом думаете?

— «Голос» — это купленная программа. Вообще, почти все программы на нашем телевидении, особенно на Первом канале, — европейское или мировое вторсырье. Почему все креативные люди, которые работали когда-то на телевидении, уволены? А чтобы не мешали покупать это вторсырье. У нас с момента убийства Листьева, как мне кажется, ни одной авторской программы на телевидении не появилось.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Юрий Лоза

Сам Аксюта (главный редактор музыкального вещания на Первом канале Юрий Аксюта. — NEWS.ru) говорил, что ему не нужны таланты, а нужны типажи. Поэтому те, кто побеждает на «Голосе», не то чтобы не становятся звездами, а вообще пропадают из поля зрения. Чтобы не мешали уже действующим звездам зарабатывать деньги на корпоративах. Вы можете представить, что самая пафосная программа на главном канале страны не дает никакого выхлопа вообще? Где артисты, которые там побеждали, куда они делись? У нас очень талантливый народ. Может быть, самый талантливый в мире. Но на эстраде, как вы видите, одни и те же. Все свои, купленные, проплаченные.

Или, к примеру, вспомните «Песню года» 1980-х, 1990-х — программа давала 10–15 хитов ежегодно. А возьмите последнюю: какие песни из нее вышли в народ? По правилам в этой передаче исполняются произведения, написанные за последний год. А что было написано такого, чтобы шагнуло в народ? Хоть одна песня шагнула? Нет.

Авторы, которые раньше были заинтересованы в создании контента, сегодня опущены ниже плинтуса. Исполнители все из себя важные, ходят в блестках, от имени вечности вещают. А где авторы песен? Недавно один из наших раскрученных выложил новую композицию. Так я даже у него на официальном сайте не нашел авторов, он вообще не указывает их имен. Потому что чужие имена будут отвлекать от его персоны. Вот когда авторы перестали получать свою минуту славы, то они, конечно же, перестали выдавать хиты. Кто пришел на смену Саше Шаганову, Илье Резнику? Увы, даже нет имен на слуху.

«Если мы хотим одерживать победы, то нам нужно сплотиться»

— Кого из молодых артистов вы считаете талантливым, а кому, на ваш взгляд, не место на сцене? SHAMAN, Люся Чеботина, Хабиб, Мия Бойко...

— Я не слежу за тем, что делают молодые, вообще не разбираюсь в том, что они исполняют. Мне это неинтересно. Я не понимаю текстов, которые они поют. Я же воспитан на старой музыке: на мелодии, на гармонии, на смысле. А у молодых чаще всего ни того, ни другого, ни третьего.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Филипп Киркоров

— По вашим прогнозам, вернется ли в эфиры Филипп Киркоров, выступления которого на телевидении отменили после участия в «голой» вечеринке?

— Этот вопрос надо задать руководителям программ. Есть же хозяева у «Голубых огоньков», у «Песни года», у «Голоса» и так далее. Они знают, когда они вернут Киркорова и вернут ли вообще. Я-то откуда это могу знать?

— А как вы думаете?

— Никак не думаю. Ну почему я должен думать о Киркорове, кто он мне — «брат-сестра-любовница»?

— Как должен измениться шоу-бизнес в связи с современными реалиями и СВО?

— Я думаю, что ответ очевиден. Если мы хотим одерживать победы, то нам нужно сформулировать какую-то идею и сплотиться вокруг нее. Если мы вспомним Великую Отечественную войну, то идея всем была понятна: «Все для фронта, все для Победы». Надо, наверное, вернуть что-то подобное. Потому и реакция на «голую» вечеринку такая была. Что вроде бы, по идее, многие люди готовы сейчас поддержать такой лозунг, в то время как другие демонстративно выходят голыми и вешают по многомиллионной цацке на трусы. Вот об этом же разговор идет.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Юрий Лоза

Следует ли возвращать «уехавших» артистов

— Деятель культуры обязательно должен быть патриотом своей страны?

— Раньше культура была напрямую связана с однопартийной системой. Мы помним лозунг «Народ и партия едины», соответственно, культуре была выдана абсолютно четкая директива — поднимать уровень населения, насаждать идеи, принципы и так далее. То есть образовательная функция. Сейчас этой функции нет.

К примеру, вы знаете, откуда рейтинги берутся? От количества просмотров и лайков. Поэтому если, скажем, в результате какого-то шоу 100 человек покончили жизнь самоубийством, но рейтинг передачи поднялся на два пункта, на телевидении считается, что был замечательный эфир. Или, скажем, раньше на «Голубом огоньке» Иосиф Кобзон пел для сталеваров, то сегодня условный Басков поет «про Киркорова для Киркорова». Шоу-бизнес замкнут на себе и опускается навстречу самым низким вкусам толпы для того, чтобы получить больше лайков.

Если мы возьмем сейчас толпу и исследуем ее с точки зрения социологии, то выясним, что порно собирает самое большое количество лайков. Что наиболее часто смотрит толпа? Порнуху. Поэтому культура, для того чтобы набрать больше лайков, должна двигаться в сторону порнухи. Вот в этом главный перекос нашего медийного поля.

Вот когда хлеборобы и сталевары станут национальными героями, тогда все будет на своих местах. И снова на «огоньках» артисты будут петь для них, а не для себя любимых.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Юрий Лоза

— Позволять ли вернуться деятелям культуры, которые ранее уехали из России и критиковали нашу страну?

— Тех, кто наговорил гадостей о России, наверное, уже не стоит возвращать. Потому что многие люди удивятся: «Как так? Меня обозвали идиотом, а я сейчас должен идти к нему на концерт и аплодировать?» Поймите, артисты, которые уехали и крякают на нашу страну, они же называют идиотами всех, живущих здесь. Ведь невозможно обвинять страну и народ, не выдавая никаких эпитетов. Но если меня обозвали, то как я буду с этим человеком обниматься? Поэтому, чтобы не злить народ, их, конечно, будут держать там. Что им тут делать?

— А кто из наших российских артистов вызывает у вас, наоборот, уважение?

— Я уважаю всех, кто занимается серьезным делом и что-то создает. Вот если я вижу, что в произведение искусства вложено много труда, умения и таланта, тогда это произведение и артист вызывают уважение. Но, к сожалению, большая часть выпускаемого музыкального материала, в общем-то, сделана «на коленке». То есть не входит в определение Маяковского, который когда-то написал, что «изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды». В современном шоу-бизнесе никто не изводит никакие тысячи тонн. Что пришло в голову, то и спел. Надеюсь, что когда-то подобное исчезнет.

Читайте также:

«Мешал пилить бабло»: Лоза впервые раскрыл причину убийства Листьева

Лоза объяснил, почему Пугачева больше не нужна россиянам

«Короля эстрады развенчали»: Лоза об участии Киркорова в «голой» вечеринке

Составлен список звезд, которые согласились выступить на сцене с SHAMAN

«Сойдет за юмор»: Лоза раскритиковал тексты участников «Песни года»