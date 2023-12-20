SHOT: состояние режиссера Митты ухудшилось SHOT: режиссер Митта утратил трудоспособность из-за инфаркта мозга

Telegram-канал SHOT сообщает, что состояние режиссера Александра Митты ухудшилось. По информации канала, деятель культуры полностью утратил трудоспособность из инфаркта головного мозга.

SHOT пишет, что 90-летний режиссер не может разговаривать и ему необходим круглосуточный уход. По данным канала, Митте диагностировали инфаркт мозга, который спровоцировала закупорка сосудов. В публикации говорится, что болезнь также вызвала у Митты церебральный атеросклероз, а кроме того у него выявили рак правой почки.

О госпитализации режиссера стало известно 12 ноября. СМИ писали, что артист перенес острое нарушение мозгового кровообращения, после этого ему стало трудно разговаривать. Также появилась информация о том, что у Митты наблюдается воспалительный процесс, который развивается у пациентов с недостаточностью кровообращения. Митта находился в неврологическом отделении, где ему регулярно ставили капельницы с антибиотиками.

В начале декабря Telegram-канал «112» сообщал, что Александра Митту перевели из отделения неврологии в реанимацию. По его данным, у 90-летнего народного артиста развилась пневмония.

Ранее из-за госпитализации Михаила Боярского театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге отменил спектакли с его участием. Сын актера, депутат Госдумы Сергей Боярский, подтвердил, что народный артист РСФСР перенес инфаркт.