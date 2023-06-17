«Шойгу лично утверждал текст»: кто пишет песни для Минобороны и Медведева Заслуженный артист Дмитрий Дунаев рассказал о песне, которая понравилась Владимиру Путину, и о творческих заказах от Сергея Шойгу

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Выступление военного оркестра Министерства обороны РФ

Автор песен «За пацанов» и «Работайте, братья» заслуженный артист России Дмитрий Дунаев в интервью NEWS.ru рассказал о том, как пишет композиции по заказу министра обороны России Сергея Шойгу и для чего ездит в Донбасс.

Какие песни появились по просьбе Сергея Шойгу

— Многие сейчас говорят о необходимости появления в России большего числа патриотических песен. Однако с начала СВО на сцене появился лишь один артист, выступающий в этом контексте, это SHAMAN. Где остальные?

— Очень много достойных патриотических песен. Предположу, что хромают каналы продвижения исполнителей. Ведь раскрутить артиста — это не быстрый процесс. Нужны определенные ресурсы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Мы с моей командой, например, записали альбом «СВОи песни» по заказу Минобороны. В него вошли композиции «Работайте, братья» и «За пацанов!», которые уже несколько месяцев популярны в зоне спецоперации. Ребята, которые там находятся, говорили мне о том, что песни не только «строить и жить помогают», но и воевать. Мы уже презентовали альбом в Госдуме и в Академии МЧС. Осенью состоится концерт в Кремле.

В коллективе, помимо меня, выступает 16-летняя Анастасия Францева из Москвы, а недавно присоединился певец из Нижнего Новгорода Сергей Шахин, который пишет слова и музыку.

Все песни рассчитаны преимущественно на молодежь, которая не совсем понимает, для чего началась СВО. Мы им объясняем через творчество.

— Правда, что официальный представитель МИД Мария Захарова написала стихи для одной из ваших новых песен?

— Мария Захарова пишет очень хорошие стихи. И я надеюсь, что она порадует текстами для нашего проекта. Планируется, что эту песню будет петь как раз Анастасия Францева. Это будет женская лирика на тему СВО. Но не хочется раскрывать детали раньше времени.

— Как ведомства заказывают гимны? Например, вам звонит Сергей Шойгу и говорит: «Срочно нужен гимн СВО»?

— Не совсем так. Хотя песни Сергей Кужугетович, действительно, заказывал. К примеру, некоторое время назад, когда в Швейцарии сожгли Коран, это очень возмутило нашего министра обороны. И он попросил меня написать песню, «в которой объединяются все религии».

Так появилась «Вера в огне не сгорает», и на нее уже сняли клип. И вторая песня «Соледар» тоже написана по заказу Шойгу. Он лично утверждал текст (автор слов — поэтесса Инна Смирнова. — NEWS.ru), а затем и мелодию.

Как появилась лучшая песня о России по версии Владимира Путина

— С чего начался ваш путь в патриотической песне?

— Все началось в нулевые, когда в российском гимне поменяли слова. Переписанный на новый лад советский гимн Сергея Михалкова вызвал много споров. Моему папе Андрею Алексееву, который был талантливым поэтом, поступило предложение от Дмитрия Анатольевича Медведева написать гимн о России как некую альтернативу. Отец написал текст песни «Россия — вечная держава», а я — музыку.

Композиция не стала официальным гимном, но она достаточно популярна: ее исполняли и Полина Гагарина, и Олег Газманов. А на концерте в Кремле несколько лет назад Владимир Владимирович Путин назвал эту песню лучшей песней о России. Это, безусловно, очень высокая оценка.

— А как была написана песня, посвященная супруге Дмитрия Медведева Светлане?

— Дмитрий Анатольевич заказал эту песню в качестве подарка на ее день рождения. Насколько я знаю, композиция «Первая леди России» понравилась Светлане и долго стояла на рингтоне ее телефона.

Зачем Дунаев ездил в Мариуполь

— Знаю, что вы буквально на днях ездили в Мариуполь.

— Ездили с командой, в которую входят депутат ГД от фракции «Новые люди» Олег Леонов и руководитель общественной организации «Под крылом России» Анна Рубайло. Благодаря помощи реставратора Юрия Мостовского мы отвезли оборудование для стоматологического кабинета в Мариуполе. Город был почти полностью разрушен во время боевых действий весной 2022 года, поэтому людям было негде лечить зубы.

— Что поразило в поездке в Мариуполь больше всего?

— Меня поразили не разрушения, а человеческие истории. Совсем юная девушка брала у меня интервью. Она рассказала, что после начала боевых действий «не уезжала из Мариуполя — не на чем было. 42 дня с мамой не ели». Журналистка поделилась, как они сидели в подвале вместе с соседями, как приходили «азовцы» (полк «Азов» признан в РФ террористической организацией, деятельность запрещена) и расстреливали людей.

Никогда этого не забуду. Как и подвиг мариупольских врачей — у них в больнице остались только лимоны и глюкоза. И они держались, продолжали оперировать, спасать людей, хотя здание круглосуточно бомбили. Кстати, мэр Мариуполя попросил написать песню о врачах, и я, конечно, согласился.

15 июня мы снова поедем, отдадим композиции. Мне было приятно, что в Мариуполе и Донецке меня знают. Люди подходили, благодарили: «Спасибо вам, что не уехали, в отличие от некоторых артистов эстрады». Ну а как я могу уехать из России?

Почему не надо трогать Пугачеву

— Кстати, а чей отъезд стал для вас самым неожиданным? Аллы Пугачевой?

— Давайте оставим в покое Аллу Борисовну. Она пожилой человек. Пусть проживет счастливо оставшиеся годы. Вот отъезд Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стал неожиданностью. Я считал, что он любит нашу страну. Его отец был генералом армии, известным человеком. Не люблю осуждать, дай Бог всем здоровья. Но неприятно видеть и слышать нынешние выступления Галкина.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Алла Пугачева

Поведение Максима Покровского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) тоже, честно говоря, вызывает удивление. Он ведь был очень ярым патриотом России, принимал участие в различных экологических акциях. Николай Николаевич Дроздов познакомил нас с Покровским, они дружили после участия в проекте «Последний герой».

Бывшему телеведущему 85 лет, он болеет. Но у него и мысли нет уехать. Дроздов — один из моих самых близких друзей, Куклачев Юрий Дмитриевич тоже. У него есть возможность жить в любой стране мира, но он остался в России.

— Правда, что вы сочиняли песни и для украинских артистов?

— Да. 15 лет назад меня пригласили в Ивано-Франковск. Мы выпустили гимн писанке (пасхальное яйцо с нанесенным орнаментом. — NEWS.ru), я пел на украинском. На презентацию приехал тогдашний президент Ющенко с женой. Он похвалил мое исполнение: «Гарный хлопец». Но узнав, что я «москаль», демонстративно встал и вышел из зала. Помимо этого, очень давно написал песню «Закарпатье» для Софии Ротару.

«Я перенес пять операций на горле»

— Вы начинали как артист эстрады в конце 1980-х — выступали с «Ласковым маем», «На-На» и многими другими звездами тех лет.

— Я вырос в Москве, музыкой занимаюсь с семи лет. Когда мне было 15, директор Московского театра эстрады Борис Брунов (1922–1997) принял меня на работу. Помог записать две песни: «Я не хочу с тобою расставаться» и «Портрет».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Дунаев

Меня начали приглашать на телевидение и на гастроли — я ездил и с «Ласковым маем», и с «На-На», выступал «на разогреве». Тогда считал себя самым крутым.

А в 18 лет я заболел. У меня диагностировали артрит с артрозом: началось воспаления суставов, стали искривляться пальцы, страшные боли. Я перенес пять операций на горле, не знаю, сколько было на пальцах, сбился со счету. Но выкарабкался.

«1990-е — это Андрей Разин»

— Как оцениваете шоу-бизнес 1990-х по сравнению с современным?

— 1990-е — это Андрей Разин. При всех заслугах Сергея Кузнецова (1964--2022) и Юры Шатунова (1973--2022), царство им небесное, именно Разин сделал «Ласковый май» звездной группой.

Талантливых песен тысячи, а грамотных продюсеров — единицы. И ведь этот успех Разина никто не повторил. Бари Алибасов пытался, многие другие тоже, но у них ничего не вышло.

Современная эстрада, конечно, совершенно другая. 1990-е и нулевые, скажем честно, это эстрада безголосых исполнителей. Благодаря музыкальным шоу начали появляться действительно сильные вокалисты: Полину Гагарину, Алексея Чумакова, Александра Панайотова я считаю очень талантливыми людьми.

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