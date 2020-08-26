Шнуров снял фильм «Победа под Куштау»

https://static.news.ru/photo/ba3f40f8-e811-11ea-b8e9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров снял документальную ленту «Победа под Куштау». Фильм посвящён борьбе активистов за священную гору Башкирии.

В анонсе к ленте сказано, что речь в ней идёт о том, как «активистам удалось отстоять шихан и почему то, что там произошло, важно не только для Башкирии, но и для всей России». Шнуров разместил анонс в соцсетях, но сам не стал комментировать фильм.

В ленте рассказывается, как десять тысяч активистов противостояли ОМОНу и чоповцам. В итоге они добились того, чтобы Куштау признали памятником природы.

Ленту музыканта уже оценили подписчики. Они назвали её «боевиком» и сообщили, что гордятся людьми, отстоявшими шихан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Башкирии Радий Хабиров счёл исчерпанным конфликт вокруг разработки шихана Куштау. По его словам, ситуация исчерпала себя в тот момент, когда жители республики «очень объединённо» сказали «нет».