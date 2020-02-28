https://static.news.ru/photo/f15c0f58-5a40-11ea-a0ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Российский музыкант Сергей Шнуров, недавно вступивший в Партию роста, нарисовал шарж, находясь на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы.

Рисунок попал на видео, опубликованное изданием Life. На бумаге сложно что-либо разобрать, однако на шарже видно лица и надпись «луч света».

Артист стал членом партии с прицелом на вступление в Государственную думу. За его принятие в политическое объединение проголосовал 21 человек.

Как писал NEWS.ru, Сергей Шнуров, в стихах назвавший «петухами» и «колхозниками» членов партии «Единая Россия», отказался принять вызов на дуэль от депутата-единоросса Виталия Милонова.