Российский музыкант Сергей Шнуров, недавно вступивший в Партию роста, нарисовал шарж, находясь на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы.
Рисунок
Артист стал членом партии с прицелом на вступление в Государственную думу. За его принятие в политическое объединение проголосовал 21 человек.
Как писал NEWS.ru, Сергей Шнуров, в стихах назвавший «петухами» и «колхозниками» членов партии «Единая Россия», отказался принять вызов на дуэль от депутата-единоросса Виталия Милонова.
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