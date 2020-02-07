https://static.news.ru/photo/3b32dcda-49c3-11ea-b8ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: rgo.ru

Российские музыканты Сергей Шнуров и Николай Расторгуев стали членами жюри конкурса фотографии «Самая красивая страна». Приём работ на состязание начался 14 октября 2019 года и продлится до 16 февраля 2020 года.

Традиционно участником коллегии стал министр обороны Сергей Шойгу, который также является президентом Русского географического общества (РГО), передаёт ТАСС.

Среди членов жюри — музыканты Сергей Шнуров и Николай Расторгуев, директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак, актриса Елизавета Арзамасова, известные фотографы Сергей Горшков и Максим Мармур, — сообщает пресс-служба РГО.

Предварительное заседание коллегии ожидается в мае 2020 года. Фотоконкурс проводится в четвёртый раз.

Как писал NEWS.ru, Шнуров назвал россиян самыми креативными людьми в мире. Он считает, что жители страны способны решать задачи любого уровня сложности.