Ширвиндт подробно рассказал об опасной болезни Андрея Миронова

https://static.news.ru/photo/b28c09c6-405a-11eb-9142-fa163e074e61_660.jpg Александр Ширвиндт Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский и российский актёр Александр Ширвиндт рассказал об опасной болезни своего друга, актёра Андрея Миронова, который скончался в возрасте 46 лет.

По словам Ширвиндта, у артиста было диагностировано очень серьёзное заболевание — аневризма, однако от операции, которая могла бы его спасти, Миронов напрочь отказался. Стоит отметить, что актёр часто жаловался друзьям на головные боли, которые одолевали его.

В день своей смерти Миронов находился на гастролях в Риге. Актёра буквально унесли со сцены на руках, когда ему стало невыносимо плохо. Примечательно, что в тот же день в Латвии проходил всемирный съезд невропатологов, рассказал Ширвиндт в интервью YouTube-каналу «ЖЗЛ с Дмитрием Быковым».

Так, Миронова уже готовили к операции, когда врачи отказались её проводить. Медики вышли из реанимации «белые как лист», подчеркнул Ширвиндт.

Я спрашивал, почему не оперировали. Мне сказали, что даже если бы он вдруг неожиданно выжил, это был бы даун стопроцентный, — отметил Ширвиндт.

Смерть Андрея Миронова наступила в рижской больнице 16 августа 1987 года. Актёр так и не пришёл в сознание, его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

Ранее NEWS.ru писал, что исполнительница роли радистки Кэт в сериале «Семнадцать мгновений весны» Екатерина Градова — вдова Андрея Миронова и мать его дочери Марии — показала внука артиста. Актриса уверена, что сын дочери Миронова вырос внешне копией деда.

Молодой человек работает в театре имени Вахтангова и снимается в кино. Его брату Фёдору скоро исполнится год. Этот малыш пошёл в 47-летнюю маму, он такой же весёлый, обаятельный, артистичный.