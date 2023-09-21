«Ширвиндт на меня орал»: худрук Театра сатиры Васильев о работе с артистом Худрук Театра сатиры Васильев: Ширвиндт кричит только на тех, кого любит

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Александр Ширвиндт, Юрий Васильев

Художественный руководитель Театра Сатиры Юрий Васильев рассказал NEWS.ru, что народный артист РСФСР Александр Ширвиндт кричит только на тех, кого любит. В разговоре с NEWS.ru он поделился случаем, произошедшим во время подготовки к спектаклю «Слишком женатый таксист», на котором труппа начала «чуть-чуть поддавать», чем рассердила актера.

Я пришел к нему в кабинет. «Я вас прошу, вы так на меня не кричите, потому что на меня папа никогда не кричал», — попросил я его. Он сказал: «Если бы ты знал, если б ты спросил моих родных, я кричу только на тех, кого люблю», — рассказал худрук Театра Сатиры Юрий Васильев.

Артист добавил, что Ширвиндит дал ему очень много интересных ролей.

Ранее помощница актера после пресс-конференции в ТАСС, посвященной 100-летнему юбилею Московского академического театра сатиры и анонсированию программы нового театрального сезона заявила, что народный артист РСФСР Александр Ширвиндт чувствует себя хорошо. При этом кинодеятель еле двигался во время мероприятия.