Шедевры Рафаэля оказались в опасности из-за голубей

Шедевры итальянского художника Рафаэля (1483-1520), выставленные сейчас в большой галерее королевского дворца Мадрида, оказались в большой опасности из-за голубей, сообщает испанское издание ABC. Пернатые могут навредить знаменитым гобеленам — девяти коврам с изображением сцен из книги «Деяния святых апостолов». Выставку открыли в конце прошлого года и приурочили к 500-летию со дня смерти одного из величайших живописцев эпохи Высокого Возрождения.
Птицы
Институт культурного наследия Испании, отвечающий за произведения искусства и экспозицию, заявил, что «ни один гобелен не пострадал». В учреждении добавили, что во время обхода дворца, эксперты не нашли никаких гнёзд внутри здания. Для отпугивания птиц в помещениях установили два безопасных ультразвуковых устройства.
Гобелены созданы в Брюсселе в середине XVI века по оригинальным эскизам, нарисованных Рафаэлем по заказу Папы Льва X. В 1514-м он попросил мастеру разработать проект, чтобы украсить Сикстинскую капеллу. Позже про полотна узнали монархи Европы и заинтересовались ими, начали заказывать копии. Одним из «клиентов» стал король Филипп II Испанский.
Ранее сообщалось, что свыше 100 работ знаменитого художника Энди Уорхола привезли в Санкт-Петербург из Италии. Первым коллекцию мэтра увидели таможенники Санкт-Петербурга. В конце июня шедевры представят на выставке «Энди Уорхол и русское искусство» в общественном пространстве «Севкабель Порт», передаёт официальный сайт ведомства.