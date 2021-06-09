Шедевры Рафаэля оказались в опасности из-за голубей

https://static.news.ru/photo/d299fcb2-c9b4-11eb-b01a-96000091f725_660.jpg «Святой Павел и святой Варнава в Листре» Фото: patrimonionacional.es

Шедевры итальянского художника Рафаэля (1483-1520), выставленные сейчас в большой галерее королевского дворца Мадрида, оказались в большой опасности из-за голубей, сообщает испанское издание ABC. Пернатые могут навредить знаменитым гобеленам — девяти коврам с изображением сцен из книги «Деяния святых апостолов». Выставку открыли в конце прошлого года и приурочили к 500-летию со дня смерти одного из величайших живописцев эпохи Высокого Возрождения.

Птицы начали досаждать в последние несколько недель, когда персонал музея открывал окна для проветривания помещений. В проёмы слетелись голуби и прогулялись по коридору. Нелегальные «посетители» оказались невоспитанными гостями и испачкали пол своим помётом.

Институт культурного наследия Испании, отвечающий за произведения искусства и экспозицию, заявил, что «ни один гобелен не пострадал». В учреждении добавили, что во время обхода дворца, эксперты не нашли никаких гнёзд внутри здания. Для отпугивания птиц в помещениях установили два безопасных ультразвуковых устройства.

Гобелены созданы в Брюсселе в середине XVI века по оригинальным эскизам, нарисованных Рафаэлем по заказу Папы Льва X. В 1514-м он попросил мастеру разработать проект, чтобы украсить Сикстинскую капеллу. Позже про полотна узнали монархи Европы и заинтересовались ими, начали заказывать копии. Одним из «клиентов» стал король Филипп II Испанский.

Ранее сообщалось, что свыше 100 работ знаменитого художника Энди Уорхола привезли в Санкт-Петербург из Италии. Первым коллекцию мэтра увидели таможенники Санкт-Петербурга. В конце июня шедевры представят на выставке «Энди Уорхол и русское искусство» в общественном пространстве «Севкабель Порт», передаёт официальный сайт ведомства.