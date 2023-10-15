Станцевал на стеклах, собрал полный зал: фото выступления SHAMAN в Кремле

Фото: Продюсерский центр SHAMAN

Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) 14 октября дал сольный концерт в Кремлевском дворце в Москве. Все шесть тысяч мест были заняты: публика стоя подпевала музыканту и аплодировала после каждой исполненной им композиции.

На концерте певец исполнил известные и полюбившиеся россиянам песни — «Встанем», «Я русский», «Ты моя», «Мой бой» и другие. Больше всего зрителей впечатлил кавер на песню Максима Фадеева «Танцы на стеклах».

Во время исполнения SHAMAN прошелся по дорожке из осколков. Позднее его мать Людмила Дронова рассказала, что артист «дотанцевался»: он поранил ногу и начал немного хромать. Видео музыканта с этой песней набрало на YouTube уже более 63 млн просмотров и свыше 30 тысяч комментариев.

Были и трогательные моменты на концерте. Например, для исполнения трека «Моя Россия» SHAMAN пригласил на сцену своего отца Юрия Дронова. Артист выступил под аккомпанемент отеческой гитары. Дронов-старший рассказал, что сын чувствовал ритм уже в год.

Во время исполнения трека «Ты моя» артист пригласил на сцену маму. Когда женщина поднялась к SHAMAN, он закружил ее в медленном танце, чем растрогал до глубины души всех присутствующих.

В социальных сетях концерт обсуждают до сих пор. Люди поздравляют певца с «новой вехой» в карьере и обращаются к нему «родной», некоторые даже посвящают артисту стихотворения, восхищаясь его открытостью и искренностью. Фанаты настолько зарядились энергией SHAMAN, что уже начали покупать билеты на его следующий концерт, который должен состояться в «Крокус Сити» 9 марта. Вместимость зала составляет 7300 мест. В настоящий момент половина кресел в партере и VIP-партере уже продана, хотя анонс был дан вчера вечером, 14 октября.

Самые яркие моменты выступления SHAMAN в Кремле — в галерее NEWS.ru.