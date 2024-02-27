Сестры Шукшины снова скандалят? Что они делят в этот раз

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Шукшина

Дочери советского писателя и актера Василия Шукшина Мария и Ольга оказались в суде. За что судятся наследницы классика советской литературы, что известно о самочувствии их матери?

Из-за чего судятся сестры Шукшины

Дочери советского писателя судятся из-за прав на произведения отца. Как сообщили в Таганском суде Москвы, вдова писателя Лидия Федосеева-Шукшина передала все права своей дочери Марии. Ольга намерена оспорить этот договор и признать недействительным.

«В Таганском районном суде города Москвы на 4 марта назначена подготовка к судебному заседанию по иску Шукшиной Ольги Васильевны к Шукшиной Марии Васильевне о признании договора об отчуждении исключительных прав на произведения Василия Макаровича Шукшина, заключённого между Шукшиной Л.Н. и Шукшиной М.В., недействительным и применении последствий его недействительности», — сообщили в суде.

Согласно российскому законодательству, исключительное право дает возможность единолично распоряжаться произведениями Шукшина, держать под контролем их использование и зарабатывать на этом. Другие лица могут использовать данные произведения искусства исключительно с согласия собственника.

Чего уже лишились наследницы Шукшина

В конце января вдова писателя лишилась квартиры в Финляндии из-за неоплаченных счетов за коммунальные услуги. Внучка артистки Анна заявила, что размер долга составил 100 тысяч рублей.

«Платить очень стало сложно всем русским, владеющим квартирами в Финляндии. Даже если русский человек придет в банк с деньгами и попросит положить на его счет, это сложно. Там нужно лицо доверенное, еще какой-то счет открыть, договориться со всеми банкирами», — заявила Шукшина.

По словам внучки актрисы, она была собственником квартиры в течение 15 лет, но в феврале 2023 года переписала ее на бабушку. После этого Федосеева-Шукшина начала сдавать жилье в аренду. Из-за действий финских властей в отношении российских граждан стало невозможным оплачивать коммунальные услуги.

Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга ранее сообщила, что актриса вынуждена забрать свои вещи из финской квартиры до 28 февраля 2024 года. При этом, по ее словам, ее мать потеряла квартиру из-за того, что владеющая недвижимостью компания Asunto Oy Punkaharjun была признана банкротом. Как подчеркнула Ольга Шукшина, права на проживание и сдачу в аренду этих апартаментов у артистки нет.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Мария и Ольга Шукшины

Из-за чего еще ссорятся дочери Шушкина

В декабре 2023 года стало известно, что Федосееву-Шукшину переселили за МКАД. Вся семья, по словам Ольги, приняла решение нанять сиделку для артистки.

Ольга отметила, что в столичной четырехкомнатной квартире на улице Бочкова, где актриса прожила более полувека, «все друг на друге». Дочь актрисы отметила, что о принятом решении знает и Мария, ее старшая сестра.

«Так легче. Там воздух более легкий для ее бронхиальной астмы. <...> Мы так все решили, конечно, так легче, потому что здесь все друг на друге. Тем более я занимаюсь ремонтом папиного кабинета. <...> Это решение естественное, историческое, никем не было специально принято», — рассказывала Ольга.

Незадолго до переезда актриса сделала ремонт в своей спальне: купила кровать с бархатным изголовьем, поклеила новые обои и поставила новую мебель. Федосеева-Шукшина также рассказывала, что месяцами может не выходить из дома из-за проблем с суставами, а путь от спальни до туалета «ощущается как прогулка».

Что известно о здоровье Федосеевой-Шукшиной

24 января сообщалось, что Федосеева-Шукшина практически не может ходить из-за сильной боли в коленях. По информации канала, который ссылается на прогнозы врачей, состояние артистки будет ухудшаться, поскольку болезнь является необратимой.

Как писал Mash, у Федосеевой-Шукшиной деформировались коленные суставы, болезнь привела к тому, что ее ноги стали сгибаться не более чем на 90 градусов. Кроме того, Mash пишет, что рентгенография зафиксировала наличие остеопороза обоих коленных суставов II степени.

Позднее Федосеева-Шукшина опровергла слухи о том, что у нее начался остеопороз. Артистка отметила, что у нее наблюдаются изменения, которые соответствуют ее возрасту. Федосеева-Шукшина уточнила, что сейчас поддерживает здоровье суставов при помощи различных процедур.

Читайте также:

«Пусть говорят» возвращается: начали с Ванги и Алибасова, кто дальше

Составлен список друзей Пугачевой, умерших после ее отъезда из России

В Донбасс или в Эмираты? Куда отправляют Ивлееву после «голой» вечеринки