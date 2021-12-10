Сестра Шукшиной: позиция Марии о вакцинации вызывает недоумение всей семьи

Ольга Шукшина, сестра заслуженной артистки России Марии Шукшиной, поддержала блокировку её YouTube-канала. По мнению Ольги Шукшиной, во время пандемии коронавируса, которая привела к смерти миллионов человек во всём мире, рассуждать о вакцинации следует не актёрам, а профессиональным медикам, и Мария Шукшина таковой не является. Кроме того, позиция телеведущей о вакцинации «вызывает недоумение у всей семьи». Об этом сестра актрисы заявила в беседе с NEWS.ru.

YouTube-канал Марии заблокировали за нарушение правил сообщества. Эти внутренние правила известны всем пользователям. Размещая свой контент на данном ресурсе, человек соглашается с этими правилами, — заявила сестра актрисы.

Она добавила, что во время пандемии, повлёкшей смерти миллионов людей, «высказываться про коронавирус и вакцинацию следует очень аккуратно». По её словам, позиция Марии Шукшиной о вакцинации против коронавируса «вызывает недоумение в семье».

Я полагаю, что рассуждать о медицине следует лицам, имеющим профильное образование. Моя сестра Мария такого образования не имеет, она никогда не интересовалась медициной и политикой. По этой причине подобные публикации и высказывания вызывают недоумение у всей нашей семьи, — подчеркнула Ольга Шукшина.

Ранее телеведущая и актриса Мария Шукшина, критикующая идею ввести обязательную вакцинацию в стране, сообщила, что её канал на YouTube был заблокирован. В компании Google, которой принадлежит видеохостинг, заявили, что причиной такого решения стало нарушение Шукшиной политики YouTube, которая запрещает размещение контента с «медицинской дезинформацией», противоречащей данным местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).