Сестра Михаила Круга встала на защиту памятника певцу от ветерана МВД

https://static.news.ru/photo/db18779e-6d32-11eb-a692-96000091f725_660.jpg Фото: nut50/autotravel.ru

Сестра Михаила Круга Ольга Медведева заявила, что шансонье является символом Твери и он никогда не призывал к совершению преступлений.

Родственница певца таким образом отреагировала на инициативу местного жителя — ветерана органов внутренних дел. Пенсионер обратился к властям с требованием снести памятник Кругу.

[Ветеран МВД] обвиняет Михаила в тех лихих 90-х, которые будто бы были из-за Михаила. Все мы жили в 90-е, и всё там было, были люди, были судьбы. О них Миша и пел. Он никого не призывал совершать какие-то преступления, — сказала Медведева телеканалу «360».

Женщина предположила, что пенсионер написал жалобу на памятник от скуки. Также сестра покойного певца сообщила, что именно она предала это письмо огласке. По её словам, родственники Круга получали схожие послания и раньше.

Сейчас мне всё это надоело. То гитару сломали, то памятник покрасили краской, то какие-то наши тверские деятели культуры составляли письмо, что кто такой Круг, какой-то шофёр неизвестный, зачем ему памятник. Круга все знают, помнят. 19 лет, как Миши нет, но любят его до сих пор, приезжают. Очень многие приезжают в Тверь благодаря Кругу, — подчеркнула Медведева.

Сестра певца полагает, что памятник никто сносить не будет, так как на его защиту уже встали многие влиятельные люди.

Как передавал NEWS.ru, высокопоставленный ветеран МВД направил послание в Министерство культуры Тверской области, однако в письме он обращается к президенту РФ Владимиру Путину. Пенсионер требует убрать памятник Кругу с бульвара Радищева в центре Твери. Мужчина считает, что шансонье популяризировал криминальную жизнь и являлся «трубадуром бандитов и вымогателей». Пенсионер также отметил, что памятник Кругу стал центром притяжения для «шабашей любителей блатных песен».