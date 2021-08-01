Сестра Егора Крида вышла замуж за аргентинца

Старшая сестра певца Егора Крида Полина Булаткина вышла замуж. Об этом сообщил Cosmopolitan.

Мужем Полины стал аргентинец Чарли Морено. Супруги оформили брак в феврале, хотя о помолвке сообщили летом 2020 года. Масштабное празднование не состоялось из-за пандемии коронавируса. Для свадьбы Морено впервые посетил Россию, сама Полина вернулась на родину первый раз за два года. Невеста выбрала белое платье, жених и брат — тоже классику: чёрные костюмы.

Пост достоин минимум ляма лайков! Моя сестра сегодня вышла замуж, — прокомментировал событие Егор Крид.

На видео в аккаунте певца видно, как невеста прибывает на запряжённой двумя белыми лошадьми коляске и эмоциональную реакцию родственников. В комментариях фанаты поздравляют Полину, желают ей счастья и пишут, что теперь ждут свадьбу самого Егора.

Ранее Егор Крид устроил на концерте акцию поддержки певицы МакSим, которая сейчас борется за жизнь в одной из московских больниц. На своём концерте в Ялте он попросил многотысячный зал исполнить вместе с ним хит певицы «Отпускаю».