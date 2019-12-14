https://static.news.ru/photo/908a62c2-1f64-11ea-8be0-fa163e074e61_660.jpg Фото: PREMIER Studio

Онлайн-кинотеатр Premier вырезал из сериала «Эпидемия» эпизод с расстрелом силовиками мирных жителей. Пользователи Сети расценили инцидент как цензуру.

Изначально на платформе был опубликован пятый эпизод. Однако спустя некоторое время его удалили. Пресс-служба онлайн-кинотеатра заявила, что перенесла показ на следующий год, пишет «Говорит Москва».

Ранее NEWS.ru сообщал, что из эфира телеканала ТНТ убрали телесериал «Слуга народа». Причиной стал продуманный маркетинговый ход со стороны компании, заявили в пресс-службе телеканала.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление о прекращении показа.