Онлайн-кинотеатр Premier вырезал из сериала «Эпидемия» эпизод с расстрелом силовиками мирных жителей. Пользователи Сети расценили инцидент как цензуру.
Изначально на платформе был опубликован пятый эпизод. Однако спустя некоторое время его удалили. Пресс-служба онлайн-кинотеатра заявила, что перенесла показ на следующий год,
Ранее NEWS.ru сообщал, что из эфира телеканала ТНТ убрали телесериал «Слуга народа». Причиной стал продуманный маркетинговый ход со стороны компании, заявили в пресс-службе телеканала.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление о прекращении показа.
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