«ЛитРес» и MyBook заявили о снятии книги о Гарри Поттере с продажи в России
Полина Шестак
Полина Шестак
17:52, 06 апреля 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Серия романов о Гарри Поттере снимается с продажи в российских каталогах «ЛитРес» и MyBook с 8 апреля. Такое решение принято правообладателем, сказано на сайтах площадок, которые в данный момент ведут переговоры по отмене ограничений. Английские версии популярного произведения также пропадут из электронных каталогов.
К сожалению, по не зависящим от нас причинам все части знаменитой саги Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике станут недоступны на «ЛитРес» через три дня, — сказано в Telegram-канале «ЛитРес».
MyBook, в свою очередь, уточняет, что не сможет повлиять на решение правообладателя.
При этом на обоих платформах купленные ранее книги останутся в личных библиотеках пользователей и будут открываться и после 8 апреля. Также обе площадки предлагают скидки на серию.
Права на издание серии романов «Гарри Поттер» в России принадлежат издательской группе «Азбука-Аттикус». Бумажные версии книг продолжат продаваться, однако неизвестно, будут ли издания переиздаваться.
В марте американский писатель Стивен Кинг сообщил о том, что не намерен продлевать в России контракты на издание своих книг. Он является одним из наиболее популярных и продаваемых авторов в мире с более чем 350 млн проданных копий.