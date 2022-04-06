«ЛитРес» и MyBook заявили о снятии книги о Гарри Поттере с продажи в России

Серия романов о Гарри Поттере снимается с продажи в российских каталогах «ЛитРес» и MyBook с 8 апреля. Такое решение принято правообладателем, сказано на сайтах площадок, которые в данный момент ведут переговоры по отмене ограничений. Английские версии популярного произведения также пропадут из электронных каталогов.

К сожалению, по не зависящим от нас причинам все части знаменитой саги Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике станут недоступны на «ЛитРес» через три дня, — сказано в Telegram-канале «ЛитРес».

MyBook, в свою очередь, уточняет , что не сможет повлиять на решение правообладателя.

При этом на обоих платформах купленные ранее книги останутся в личных библиотеках пользователей и будут открываться и после 8 апреля. Также обе площадки предлагают скидки на серию.

Права на издание серии романов «Гарри Поттер» в России принадлежат издательской группе «Азбука-Аттикус». Бумажные версии книг продолжат продаваться, однако неизвестно, будут ли издания переиздаваться.

В марте американский писатель Стивен Кинг сообщил о том, что не намерен продлевать в России контракты на издание своих книг. Он является одним из наиболее популярных и продаваемых авторов в мире с более чем 350 млн проданных копий.