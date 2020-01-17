Приквел сериала «Во все тяжкие» американского режиссёра Винса Гиллигана под названием «Лучше звоните Солу» продлили на шестой сезон.
О том, что проект будет расширен, стало известно во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков,
В шестой сезон, который станет финальным, войдут 13 эпизодов. Съёмки начнутся в 2020 году, премьера намечена на 2021 год.
Как писал NEWS.ru, в ноябре 2019 года в Сети появился тизер пятого сезона «Лучше звоните Солу». Новые серии выйдут 23 февраля.
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