https://static.news.ru/photo/f54aa232-3920-11ea-9c58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Features/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Приквел сериала «Во все тяжкие» американского режиссёра Винса Гиллигана под названием «Лучше звоните Солу» продлили на шестой сезон.

О том, что проект будет расширен, стало известно во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков, сообщает Deadline.

В шестой сезон, который станет финальным, войдут 13 эпизодов. Съёмки начнутся в 2020 году, премьера намечена на 2021 год.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2019 года в Сети появился тизер пятого сезона «Лучше звоните Солу». Новые серии выйдут 23 февраля.