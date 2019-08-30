https://static.news.ru/photo/386806d6-cc84-11e9-ab3d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Светлаков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Юморист Сергей Светлаков временно вернётся в состав «Уральских пельменей», чтобы выступить на «Вечере встреч выпускников», который пройдёт в Екатеринбурге 3 сентября. Их соперниками станут «Город Пятигорск» и «Сборная Камызякского края».

По его словам, он до сих пор ощущает себя частью команды, благодаря которой получил широкую известность. Сейчас юморист и остальные участники коллектива много репетируют и придумывают номера.

Светлаков отметил, что провести необычную игру планировалось давно, так как многие зрители любят эти команды.

Шоумен приедет в Екатеринбург накануне игры. По его словам, он всегда возвращается в город с большим желанием, передаёт портал Е1 .

Ранее News.ru писал, что телеведущий Максим Галкин лишился возможности оценивать выступления команд КВН из-за чрезмерной строгости. По словам Галкина, в состав жюри КВН он входил лишь однажды — 18 или 19 лет назад. Тогда он поставил слишком низкую оценку одной из команд, что послужило поводом для разговора с главой Клуба весёлых и находчивых Александром Масляковым.