Серебрякова и Раппопорт «отменили» уже в пяти городах России Спектакль с Серебряковым и Раппопорт отменили в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Серебряков

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием российских артистов Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт не покажут в Нижнем Новгороде, говорится на странице концертного зала «Юпитер» в социальной сети «ВКонтакте». По информации Telegram-канала Ni Mash, постановку отменили по рекомендации регионального Министерства культуры. До этого показ спектакля запретили еще в четырех городах России.

Уважаемые зрители. Спектакль «Эйнштейн и Маргарита», запланированный к показу 21 февраля, отменен. Билеты можно вернуть по местам их приобретения, — говорится в сообщении.

Ранее постановку с Серебряковым и Раппопорт отменили в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ярославле. Известно, что один из активистов направил письмо с требованием запретить спектакль главе Ярославской области, в региональную облдуму и другие инстанции. В обращении утверждалось, что играющие в постановке «Эйнштейн и Маргарита» артисты живут за границей, выступают против спецоперации и при этом зарабатывают деньги в России.

В пресс-службе Минкультуры Ярославской области пояснили, что отмена постановки с Серебряковым и Раппопорт произошла после многочисленных обращений граждан и активистов. Показ должен был состояться 26 февраля.