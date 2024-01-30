Серебряков, затяжная депрессия, алкоголь: как сейчас живет Евгений Ткачук

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евгений Ткачук

Актер Евгений Ткачук прославился благодаря ролям в лентах «Мир! Дружба! Жвачка», «Перевал Дятлова», «Тихий Дон». Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем сейчас занимается Евгений Ткачук

Евгений Ткачук в 39 лет продолжает сниматься в кино и задействован в постановках театра им. Ермоловой. В прошлом году он принял участие в десяти кинопроектах, в том числе появился в третьем сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», ленте «Король и Шут» и фильме «Повелитель ветра» про путешественника Федора Конюхова.

В 2024 году с артистом состоится премьера многосерийного фильма от Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», а также сериал «Лихие», сюжет которого сравнивают с популярной лентой «Слово пацана». В январе актеру вручили премию Российской академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел» за роль второго плана в фильме «Праведник».

Ткачук является основателем и художественным руководителем Конно-драматического театра «ВелесО», который расположен в Ленинградской области.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Евгений Ткачук

Что Ткачук говорил про отмену российской культуры

В мае 2022 года Евгений Ткачук признался, что ситуация в мире оказала влияние на его деятельность.

«Взять сегодняшнюю ситуацию. В какой-то момент просто руки опускаются. Тяжело подняться, начать что-то делать. И ты понимаешь, что единственное, что можешь, — через свою профессию стараться продолжать нести свет, который так нужен сейчас людям», — отметил артист.

Ткачук также считает, что отмена русской культуры на Западе является катастрофой для всего мира. При этом актер заметил, что в эпоху интернета невозможно на все 100% запретить что-либо.

«Я чувствую, что это беда, которую нам надо вместе преодолеть, остаться людьми. Мне кажется, невозможно запретить те или иные вещи в мире, где существует интернет. Это всего лишь позиционные игры с мозгами людей. А все остальное — либо ты подключаешься и начинаешь в эту топку подкидывать своих дров, либо через творчество, которое считаешь важным, через искусство продолжаешь искать человеческое и чтить высокие нравственные позиции», — сказал он «Известиям».

Что известно о дружбе Ткачука и Серебрякова

Евгений Ткачук неоднократно снимался с актером Алексеем Серебряковым. Они работали вместе над фильмами «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Ван Гоги» и «Бешенство».

По словам артиста, у него с коллегой сложились хорошие отношения.

«Мы с Алексеем большие друзья, он помогает частенько нашему театру „ВелесО“. Скоро выйдет еще одна картина, над которой мы совместно поработали, — „Единица Монтевидео“ режиссера Татьяны Лютаевой», — рассказал он «Газете.Ru».

Что известно о личной жизни Евгения Ткачука

Актер сейчас состоит во втором браке с журналистом Мартой Ткачук, которая на настоящий момент работает его агентом. Пара воспитывает дочь Еву. Также у артиста есть дочь Екатерина от первого брака.

В программе «Судьба человека» супруга актера призналась, что полюбила Евгения Ткачука, несмотря на его недостатки, включая употребление спиртных напитков.

«Я увидела человека, которому нужна помощь. Сейчас я могу говорить об этом легко, а тогда не понимала, зачем сижу с ним, зачем отвожу в гостиницу, почему укладываю спать, несмотря на то, что он кричал на меня: „Уйди от меня, старуха!“ Я протянула Жене руку помощи», — рассказала она.

В ходе передачи актер отметил, что жене удалось спасти его от затяжной депрессии, однако иногда они все же выпивают вместе.

«К сожалению, сейчас мы выпиваем вместе, но Марта обладает удивительной способностью: она пьет исключительно интеллигентно, как настоящая петербурженка», — отметил Ткачук.

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