Серебренников заявил об уходе с поста худрука «Гоголь-центра»

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Кирилл Серебренников сообщил о том, что покидает должность художественного руководителя «Гоголь-центра».

На своей странице в Instagram худрук опубликовал опубликовав письмо от столичного департамента культуры, который известил об истечении срока договора с ним 25 февраля.

Всё в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. "Гоголь-центр" как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей, - подчеркнул в своём сообщении.

Серебренников также попросил труппу не впадать в уныние и помогать театру оставаться живым.

Ранее появилась информация со ссылкой на источник, что Департамент культуры Москвы не планирует продлевать контракт с художественным руководителем «Гоголь-центра».

Как писал NEWS.ru, Ассоциация театральных критиков (АТК) предложила оставить Серебренникова на посту худрука «Гоголь-центра». В АТК считают, что в театре сложился исключительный коллектив артистов и художников, способный решать сложнейшие творческие задачи.

26 июня 2020 года Мещанский суд вынес приговор по делу «Седьмой студии». Все фигуранты были признаны виновными, Серебренникову назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно и штрафа в 800 тысяч рублей, Итину — три года условно и 200 тысяч рублей штрафа, испытательный срок в течение трёх лет, Малобродскому — два года условно, штраф в 300 тысяч рублей, испытательный срок в течение двух лет, Апфельбаум — штраф в виде 100 тысяч рублей с освобождением от наказания в связи с истечением срока давности.

Серебренников, Малобродский и Итин были признаны виновными в мошенничестве. Бывшая чиновница Минкультуры Апфельбаум была признана виновной в халатности. Судья подчеркнула, что Апфельбаум была не осведомлённым о преступных намерениях лицом, а Серебренников действовал из корыстных побуждений. Также суд утверждает, что режиссёр сообщал ей завышенные сметы на планируемые культурные мероприятия, после чего получал субсидии от Минкультуры.

Также суд удовлетворил гражданский иск Минкультуры к подсудимым в размере 128 млн рублей.