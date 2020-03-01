Художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников станет режиссёром благотворительного гала-концерта в Большом театре. Его организовывает фонд «Подари жизнь».
Ведущими концерта станут соучредитель организации Чулпан Хаматова и попечитель Риналь Мухаметов,
Это не просто очередной благотворительный концерт. Это, в первую очередь, уникальное культурное событие. Уникальное, потому что ради помощи тяжелобольным детям на одной сцене впервые соберутся оперные и балетные звёзды мировой величины, — заявила Хаматова.
В программе примут участие премьер балета Большого театра Вячеслав Лопатин, пианистка Екатерина Сканави, а также оперные певицы Аида Гарифуллина, Марина Ребекка, Агунда Кулаева, Анна Горячева и другие артисты.
Как писал NEWS.ru, Кирилл Серебренников завершил с командой съёмки фильма «Петровы в гриппе». Работа над картиной проводилась в Москве и Екатеринбурге.
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