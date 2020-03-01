https://static.news.ru/photo/eb550c00-5c60-11ea-99f4-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников станет режиссёром благотворительного гала-концерта в Большом театре. Его организовывает фонд «Подари жизнь».

Ведущими концерта станут соучредитель организации Чулпан Хаматова и попечитель Риналь Мухаметов, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

Это не просто очередной благотворительный концерт. Это, в первую очередь, уникальное культурное событие. Уникальное, потому что ради помощи тяжелобольным детям на одной сцене впервые соберутся оперные и балетные звёзды мировой величины, — заявила Хаматова.

В программе примут участие премьер балета Большого театра Вячеслав Лопатин, пианистка Екатерина Сканави, а также оперные певицы Аида Гарифуллина, Марина Ребекка, Агунда Кулаева, Анна Горячева и другие артисты.

Как писал NEWS.ru, Кирилл Серебренников завершил с командой съёмки фильма «Петровы в гриппе». Работа над картиной проводилась в Москве и Екатеринбурге.