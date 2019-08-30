Юбилейный концерт «Автопортрет» народного артиста Советского Союза Владимира Спивакова состоится в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 28 сентября 2019 года. Его режиссёрами стали художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и худрук театра «Практика» Марина Брусникина.
Авторы шоу, судя по афише, приготовили для гостей музыкального вечера сюрприз.
В вечере примут участие всемирно известные солисты, а также Национальный филармонический оркестр России, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ММДМ.