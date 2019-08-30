Народный артист Грузии, музыкант и кинематографист Вахтанг Кикабидзе заявил, что не посещает Россию и не устраивает концерты, поскольку у него есть гордость. Актёр бойкотирует РФ после военного конфликта Москвы и Тбилиси в августе 2008 года.

Я не собираюсь туда ехать. Зачем мне это? Как ты можешь поехать и петь перед теми, кто тебя бьёт?! Если у тебя есть гордость — не поедешь, — цитирует Кикабидзе...