Семья погибшего на съёмках оператора Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина

Семья оператора Галины Хатчинс, погибшей на съёмках фильма «Ржавчина», подала в суд на актёра Алека Болдуина, пишет Associated Press. Члены семьи полагают, что съёмочная группа была в курсе проблем с безопасностью, включая три предыдущих случайных выстрела на площадке, но проигнорировала все жалобы.

Иск от имени мужа и девятилетнего сына Хатчинс подан в окружной суд штата Нью-Мексико. Помимо Болдуина, ответчиками по делу проходят помощник режиссера Дэвид Холлс, директор картины Кэтрин Уолтерс, оружейник Ханна Рид и поставщик оружия Сет Кенни.

По мнению адвоката семьи Хатчинс Брайана Пэниша, к её гибели привели «безрассудное поведение и меры по сокращению издержек». Он также сообщил, что в иске не указана сумма, на которую претендует семья Хатчинс, однако она в любом случае будет значительной.

В свою очередь, адвокат Болдуина и других ответчиков Аарон Дайер назвал ложными любые утверждения о безрассудном поведении актёра. По его словам, члены съёмочной группы полагались на заявления о безопасности оружия, поступившие от двух специалистов, ответственных за его проверку.

Трагедия на съёмочной площадке с участием Алека Болдуина произошла 21 октября. Актёр при репетиции эпизода вестерна случайно выстрелил из бутафорского пистолета. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и тяжело был ранен режиссёр Джоэл Соуза.

Ранее сообщалось, что Болдуин сделал неожиданное заявление о том, что он не причастен к выстрелу, от которого погибла оператор и был ранен режиссёр на съёмочной площадке. Актёр дал по этому поводу интервью телеканалу ABC, фрагмент которого был показан по телевидению.