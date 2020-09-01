Семья назвала причину смерти писателя Владислава Крапивина

Родственники российского писателя Владислава Крапивина назвали причину его смерти. Автор детских книг скончался в возрасте 81 года в Екатеринбурге.
Отмечается, что у Крапивина не выдержало сердце,
Ему стало хуже, перевели в реанимацию, но не спасли. Сердце не выдержало, — рассказали близкие писателя.
Владислав Крапивин скончался в Свердловской областной клинической больнице № 1. Ранее он был повторно госпитализирован после лечения пневмонии, писал NEWS.ru.
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