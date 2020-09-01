Семья назвала причину смерти писателя Владислава Крапивина

https://static.news.ru/photo/f95270ee-ec2b-11ea-893e-fa163e074e61_660.jpg Владислав Крапивин Фото: Метцель Михаил/ТАСС

Родственники российского писателя Владислава Крапивина назвали причину его смерти. Автор детских книг скончался в возрасте 81 года в Екатеринбурге.

Отмечается, что у Крапивина не выдержало сердце, передаёт E1.ru.

Ему стало хуже, перевели в реанимацию, но не спасли. Сердце не выдержало, — рассказали близкие писателя.

Владислав Крапивин скончался в Свердловской областной клинической больнице № 1. Ранее он был повторно госпитализирован после лечения пневмонии, писал NEWS.ru.