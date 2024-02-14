Секс-символ СССР: почему Еременко любили женщины и как он предвидел смерть

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press

Николай Еременко

Сегодня, 14 февраля, исполнилось бы 75 лет Николаю Еременко — народному артисту России, советскому секс-символу, звезде фильмов «Красное и черное», «31 июня», «Пираты ХХ века», «Я объявляю вам войну» и многих других. Каким он был человеком и актером, как сам относился к своей внешности и от чего умер в 52 года — в материале NEWS.ru.

Кем были родители Николая Еременко

Еременко родился в Белоруссии в семье театральных артистов Николая Еременко — старшего и Галины Орловой, которые познакомились в театральной студии в Витебске после Великой Отечественной войны.

«Коля Еременко (старший) был красавцем. И весь в шрамах: мальчишкой, в 15 лет, ушел на фронт, прибавив себе три года — наврал в военкомате, будто ему уже 18, а документы якобы потерял. Во время одного из сражений он был ранен и схвачен фашистами. Три года провел в аду — германском концлагере», — рассказывала журналисту NEWS.ru несколько лет назад сама Галина Орлова.

Она вспоминала, что сына, названного в честь отца, «никак особенно не воспитывали». По ее словам, он просто находился все время рядом с ними, вырос за кулисами театра, в котором оба играли.

«Коля бегал, я помню, с детьми других наших артистов, с реквизитными пистолетиками за кулисами играли в „войнушку“. Однажды они так заигрались, что прямо посреди нашего спектакля маленький Коля вдруг выскочил на сцену с криками „За Родину! Бей фашистов!“ А у нас на сцене 18-й век и бальный зал. Прокричав про фашистов, Коля убежал обратно за кулисы. Мы — артисты — и зрители в зале сделали вид, будто ничего этого не было», — вспоминала Орлова.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press Николай Еременко — старший

Что не нравилось Еременко в своей внешности

После окончания школы Еременко-младший уехал в Москву и поступил во ВГИК на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. По воспоминаниям однокурсницы Наталии Аринбасаровой, Николай был любимым учеником наставников, они относились к нему «как к сыну»: собственных детей у них не было.

«На съемках фильма „У озера“ (Герасимов в этой картине снимал своих студентов. — NEWS.ru) мастер говорит Коле Еременко (а Коля же был высоченным): „Гордо ты, Никола, несешь свою красивую голову. А вдруг шлагбаум впереди? Ты головку-то пригни. А то лоб зашибешь“. То есть Сергей Аполлинариевич как бы намекнул ему, что в жизни приходится иногда и „пригибать головку“. Сам Коля каждый раз смеялся, рассказывая эту историю», — рассказала NEWS.ru Аринбасарова.

Она также вспоминала, что в институте «все обожали» Еременко. По ее словам, он был веселым, компанейским и очень талантливым.

«Сам Коля был недоволен тем, что у него курчавые от природы волосы. Поэтому каждое утро приходил в институт пораньше и первым делом бежал в гримерную (в институте находился собственный гримерный цех. — NEWS.ru). Там он просил девочек распрямить ему щипцами волосы. Не нравились ему кучеряшки. И девочки ему волосы вытягивали», — вспоминает Аринбасарова.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press Николай Еременко

С какими актерами и режиссерами работал Еременко

Как рассказывала мама артиста Галина Орлова, к театру сын «особого пиетета не испытывал». Его неоднократно приглашали работать даже в «Современник», но он отказывался, объясняя, что хочет посвятить свою жизнь кинематографу.

«Как-то приезжает (в Минск к родителям. — NEWS.ru), протягивает ладонь: „Мамуль, держи эту руку — я ею бил Смоктуновского!“ Это они снимались в фильме „Исполнение желаний“. Когда вышла картина „Красное и черное“, где сын сыграл Жюльена Сореля, я ему сказала: „Колька, у тебя там (в фильме) есть такие планы, ты красив просто до неприличия!“ Он очень смеялся. Он с юмором относился и к своей „красоте неземной“, и к повышенному вниманию поклонниц», — рассказывала Орлова.

В 1980-м на экраны вышел фильм режиссера Бориса Дурова «Пираты ХХ века» по сценарию Станислава Говорухина. Главную роль «Деда» сыграл Еременко. Картина стала лидером проката — за год ее посмотрели около 90 млн человек. Как вспоминала мать артиста, поначалу фильм подвергся жесточайшей критике.

«Сколько грязи на них вылили! В газетах выходили критические статьи одна за другой: мол, вестерн, подражание Западу. То, что эта лента — „золотой фонд советского кинематографа“, признали лишь годы спустя», — подчеркивала Орлова.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press Николай Еременко

О чем мечтал Еременко

В 1994 году Николай Еременко дебютировал в качества кинорежиссера, выпустив картину «Сын за отца». В главной роли он снял отца. Сыгравшая главную женскую роль Яны Богданович актриса Ирина Феофанова рассказала NEWS.ru, что у нее самые светлые воспоминания о Еременко. По ее мнению, он был честным, искренним и волевым человеком, который умел отстоять свою жизненную позицию.

«Уже на премьере ленты знающий человек мне сказал, что на мою роль худсовет прочил другую артистку — чью-то жену или любовницу. И еще нескольких исполнителей они пытались заменить. На что Николай Николаевич сказал: «Тогда приглашайте заодно другого режиссера, и пусть он снимает другое кино. А я буду работать с теми, кого я уже утвердил на пробах», — рассказала актриса.

Она подчеркнула, что большинство режиссеров предпочли бы не спорить с худсоветом, но Еременко «не признавал компромиссов в профессии». Артистка вспоминает, как достойно режиссер держался во время съемок: все возникавшие ситуации «разруливал спокойно, четко и по-мужски».

«Был очень спокойным, уверенным. Возле гостиницы поклонницы, бывало, бегут к нему за автографом — он плечи еще шире расправит, улыбается. Мне казалось, что это его защитная маска — плейбоя. На мой взгляд, настоящий Еременко — в картине „Сын за отца“. Кино о человечности, о том, что не нужно никогда идти на сделку с совестью», — отметила Феофанова.

Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press Николай Еременко

Как Еременко предчувствовал свою смерть

Николай Еременко — старший ушел из жизни в июне 2000-го. По воспоминаниям Орловой, он вечером лег спать раньше обычного, сказав: «Я что-то устал». Ночью у ее мужа остановилось сердце. Еременко-младший тяжело переживал смерть отца и делился с мамой своими тревожными предчувствиями.

«На похоронах сын мне вдруг сказал: „Мам, мне кажется, что батя заберет меня за собой“. Я отмахнулась: „Отец два инфаркта перенес. А ты молодой, сильный и здоровый. Почему он должен тебя забрать?“ Но Коли-младшего не стало меньше чем через год после ухода отца», — вспоминала Орлова.

Еременко-младший скончался накануне кинофестиваля в Сочи, куда он должен был поехать представлять картину «Подари мне лунный свет». Он умер от внезапной остановки сердца. Как рассказывала Орлова, ссылаясь на слова коллег сына, когда показывали фильм на смотре, в залах стояла «гробовая тишина», зрители не могли поверить, что Еременко ушел из жизни.

У Николая Еременко остались две дочери — Ольга (от первого брака с киноведом Верой Титовой) и Татьяна (от отношений с переводчицей Татьяной Масленниковой). В последние годы жизни Еременко встречался с сотрудницей киностудии «Беларусьфильм» Людмилой.

«Нас — родителей — сын не посвящал в перипетии своей личной жизни. А мы и не вмешивались. Коля говорил очень серьезно: „Для меня главное в жизни — это кино, я женат на своей профессии“. После успеха картины „Сын за отца“ он мечтал и дальше снимать как режиссер, к сожалению, эта мечта осталась несбывшейся», — сожалела мать актера.

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