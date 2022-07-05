«Сейчас полыхал бы Ростов»: Запашный оценил действия Путина на Украине Народный артист РФ Запашный назвал президента Путина самым решительным человеком в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Своими действиями в ходе специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин показал, что он является «более решительным человеком, чем все вместе взятые» на планете. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал народный артист РФ, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Он считает, что Россия, начав спецоперацию 24 февраля, опередила Украину «на несколько часов», в противном случае «сейчас полыхали бы Белгород, Брянск, Ростов».

Начало специальной операции я застал в Венгрии на международном цирковом фестивале. Ко мне тут же подбежали венгры, зная, что я не единожды жал руку Владимиру Владимировичу Путину, и стали задавать вопросы: «Это война? Третья мировая?». На тот момент мне показалось, что мы приводим в чувство линию фронта, касающуюся Донбасса. Я думал, что сейчас наши откинут их километров на 500 и все закончится. Но оказался неправ: не спрогнозировал, что Путин — более решительный человек, чем все вместе взятые, — отметил Эдгард Запашный.

По мнению артиста, Путин, начав спецоперацию на Украине, «пошёл на беспрецедентный и правильный шаг». В противном случае президент России «мог столкнуться с проблемой повторения судьбы Сталина, когда он не поверил, что на нас нападут и был подписан пакт Молотова — Риббентропа».

Историки ему (Сталину. — NEWS.ru) всю жизнь припоминают, что если бы он был готов [не заключать пакт о ненападении], жертв было бы гораздо меньше. Убеждён, что история циклична и то же самое могло произойти у нас. Украина бы пошла [на территорию РФ], и сейчас полыхали бы Белгород, Брянск, Ростов. Я верю, что Путин и Шойгу говорят правду о том, что опередили их на несколько часов, — заключил Запашный.

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