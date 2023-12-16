Сценарист «Слова пацана» раскрыл детали вырезанных из сериала сцен Сценарист Золотарев: из «Слова пацана» вырезали сцены сборов группировки

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вырезали сцены сборов группировки и некоторые диалоги, рассказал сценарист Андрей Золотарев в эфире радио Sputnik. По его словам, в частности, речь идет об эпизоде, где герои Марат и Айгуль смотрят фильм «Робокоп», который изначально планировалось показать в расширенном формате.

Собирается толпа, и все слушают, потому что нет никакого другого варианта узнать, что там происходило в этом фильме. Это такое окно в новый мир. И мне до такой степени нравится этот аттракцион. У нас его много было. <...> Там были целые блоки с тем, как эти пацаны себя ведут во время сборов, что они конкретно говорят. <...> Хорошо, что Жора (режиссер Жора Крыжовников. — NEWS.ru) в итоге все это порезал в сценарии, потому что это сбивало бы темп, — заявил Золотарев.

Автор сценария считает, что зрителям не стоит показывать вырезанные сцены по завершении показа картины, однако это, по его словам, будет решать Крыжовников. Золотарев также выразил сожаление, что в Сеть слили восьмую серию «Слова пацана» до официального выхода на онлайн-платформах. Сценарист считает, что после этого зритель начинает сравнивать возможные концовки картины, а создатели чувствуют себя рестораном, в котором гостям подали неготовое блюдо.

Актер Андрей Максимов, исполнивший роль лидера банды «Дом быта» Желтого, ранее раскритиковал тех, кто слил в Сеть финальную серию сериала. Артист назвал их чушпанами и призвал поклонников смотреть картину только на официальных платформах.