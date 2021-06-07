Сценарист «Мимино» и «Кин-дза-дза!» Резо Габриадзе умер в Тбилиси

https://static.news.ru/photo/02024b86-c707-11eb-9cfd-96000091f725_660.jpg Резо Габриадзе Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Известный грузинский и советский киносценарист Резо Габриадзе умер в возрасте 84 лет в Тбилиси. О смерти мастера сообщил грузинский Минкульт.

Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии выражает глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста Грузии, лауреата государственной премии имени Шота Руставели, выдающегося писателя, художника, режиссёра театра и кино Резо Габриадзе, — говорится в сообщении.

Ведомство называет уход кинодеятеля невосполнимой утратой для грузинской культуры.

Резо Габриадзе написал сценарии к 35 фильмам, среди которых не теряющие популярности «Мимино», «Кин-дза-дза», «Не горюй!», «Паспорт» и другие. В 1981 году мастер основал Тбилисский театр марионеток, который до сих пор считается одной из достопримечательностей грузинской столицы.

Габриадзе создал иллюстрации более чем к 50 книгам. Сценарист является автором памятника Чижику-Пыжику в Петербурге. При жизни был удостоен множества наград, среди которых «Золотая маска», «Ника», «Триумф», Госпремия СССР.

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