Сценарии Тарковского и первая запись Высоцкого уйдут с молотка

Первое официальное издание с записью песен Владимира Высоцкого и его автографом, а также сценарии фильмов «Зеркало» и «Солярис», подписанные самим Андреем Тарковским будут выставлены на торги.
Из фильмов Тарковского будут представлены три расписанные сцены с режиссёрскими правками: финал «Ожидания» и эпизоды «Мост» и «У дома». Стартовая цена лота — 120 тысяч рублей,
Издание Высоцкого «Добра!», датированное 1965 годом, состоит из шести гибких пластинок в иллюстрированной обложке.
Как писал NEWS.ru, написанный от руки текст легендарной песни Hey Jude, автором которой является один из основателей The Beatles Пол Маккартни, был продан на аукционе Julien’s Auctions в Америке.
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