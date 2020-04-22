Сценарии Тарковского и первая запись Высоцкого уйдут с молотка

https://static.news.ru/photo/47230a62-8477-11ea-835a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Высоцкий Фото: Vladimir Mekler/Global Look Press

Первое официальное издание с записью песен Владимира Высоцкого и его автографом, а также сценарии фильмов «Зеркало» и «Солярис», подписанные самим Андреем Тарковским будут выставлены на торги.

Из фильмов Тарковского будут представлены три расписанные сцены с режиссёрскими правками: финал «Ожидания» и эпизоды «Мост» и «У дома». Стартовая цена лота — 120 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Кроме того, на торги выставлена трубка кинематографиста и его совместное фото с актёром Донатасом Банионисом.

Издание Высоцкого «Добра!», датированное 1965 годом, состоит из шести гибких пластинок в иллюстрированной обложке.

Как писал NEWS.ru, написанный от руки текст легендарной песни Hey Jude, автором которой является один из основателей The Beatles Пол Маккартни, был продан на аукционе Julien’s Auctions в Америке.