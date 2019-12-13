Сценарий неснятого фильма советского режиссёра Андрея Тарковского «Светлый ветер» ушёл с молотка за 925 тысяч рублей.
Прогнозируемая стоимость лота составляла 180–200 тысяч рублей,
Взяв за основу для сценария фантастический роман А. Беляева «Ариэль», авторы «Светлого ветра» полностью изменили его концепцию. В результате роман о приключениях летающего человека, сталкивающегося с различными препятствиями и преодолевающего их, превратился в драму поисков истинного Бога, — говорится в сообщении.
В картине «о человеке, напрасно и ненужно умеющем летать» должен был сыграть Александр Кайдановский. Кроме того, в проекте должны были принять участие Александр Мишарин, Юри Ярвет и Анатолий Солоницын.
В итоге на фильм не выделили средства по неизвестным причинам и он был заморожен на стадии сценария.
Как писал NEWS.ru, первое прижизненное издание романа «Евгений Онегин» писателя Александра Пушкина ушло с молотка за 4,6 млн рублей. Экземпляр купили на торгах аукционного дома «Литфонд» 12 декабря.
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