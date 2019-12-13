https://static.news.ru/photo/2d2f142e-1da8-11ea-bd8a-fa163e074e61_660.jpg Андрей Тарковский Фото: Global Look Press

Сценарий неснятого фильма советского режиссёра Андрея Тарковского «Светлый ветер» ушёл с молотка за 925 тысяч рублей.

Прогнозируемая стоимость лота составляла 180–200 тысяч рублей, сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

Взяв за основу для сценария фантастический роман А. Беляева «Ариэль», авторы «Светлого ветра» полностью изменили его концепцию. В результате роман о приключениях летающего человека, сталкивающегося с различными препятствиями и преодолевающего их, превратился в драму поисков истинного Бога, — говорится в сообщении.

В картине «о человеке, напрасно и ненужно умеющем летать» должен был сыграть Александр Кайдановский. Кроме того, в проекте должны были принять участие Александр Мишарин, Юри Ярвет и Анатолий Солоницын.

В итоге на фильм не выделили средства по неизвестным причинам и он был заморожен на стадии сценария.

Как писал NEWS.ru, первое прижизненное издание романа «Евгений Онегин» писателя Александра Пушкина ушло с молотка за 4,6 млн рублей. Экземпляр купили на торгах аукционного дома «Литфонд» 12 декабря.