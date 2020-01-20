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Актёр Марат Башаров прокомментировал срыв гастролей по восьми городам Украины. Первый спектакль должен был быть показан в Запорожье.

Мы должны были ехать со спектаклем «Идея Фикс», где мы втроём играем: Марат Башаров, Сергей Колесников и Лариса Удовиченко, — объяснил Башаров в интервью РЕН ТВ. По его словам, об...