https://static.news.ru/photo/efce5fbe-3b6f-11ea-a2b1-fa163e074e61_660.jpgФото: Pioner & Co
Сборник стихотоврений поэта Владимира Маяковского с оформлением от художника Эль Лисицкого под названием «Для голоса» выставят на торги.
Лот со стартовой стоимостью 950 тысяч рублей уйдёт с молотка 1 февраля, сообщается на сайте аукционного дома Pioner & Co.
На авантитуле поэт оставил дарственную надпись своему другу Чарльзу Рехту, американскому юристу, который в 20-е годы активно участвовал в становлении советского государства и помогал Маяковскому в его поездке в США, — цитирует ТАСС основателя Pioner & Co Павел Морозов.
Сохранность книги, состоящей из 61 страницы, оценивается как хорошее.
Как писал NEWS.ru, издание поэмы Николая Гоголя «Мёртвые души» с иллюстрациями Марка Шагала продали на торгах за 3,5 млн рублей.