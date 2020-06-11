Сатирика Трушкина похоронят на Митинском кладбище в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/4425d5a4-abe3-11ea-ad74-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Трушкин Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Скончавшегося в результате заражения коронавирусной инфекцией писателя-сатирика Анатолия Трушкина похоронят на Митинском кладбище в Подмосковье. Об этом журналистам рассказал источник из окружения прозаика.

По его словам, вдова Трушкина не хотела бы, чтобы на похоронах её супруга было большое скопление людей. Также с прессой о похоронах сатирика поговорил друг семьи, музыкант Лука Сафронов. Он сообщил, что отпевание пройдёт с 12:00. Прощание начнётся через час.

Будет белый сквозной проход. Люди будут получать маску на входе, заходить в храм, у гроба оставлять цветы и уходить, — цитирует Сафронова ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Анатолий Трушкин скончался10 июня в возрасте 78 лет. Писатель больше месяца лечился от коронавируса. Три недели Трушкин лежал в реанимации. После ему стало лучше, его перевели в обычную палату. Через несколько дней состояние ухудшилось, писателя вернули в реанимацию. Позже Трушкин умер.