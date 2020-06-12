Сатирика Трушкина похоронили на Митинском кладбище в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/d93f1858-acab-11ea-a1fa-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Трушкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Писателя-сатирика Анатолия Трушкина, скончавшегося в возрасте 78 лет в результате заражения коронавирусной инфекцией, 12 июня похоронили на Митинском кладбище в Московской области.

Как рассказал журналистам друг семьи прозаика музыкант Лука Сафронов, на похоронах присутствовали жена юмориста Наталья, его близкие родственники и друзья. Церемония прощания состоялась на 30 человек в храме Всемилостивого Спаса. Гроб сатирика украсили венками и цветами от коллег и товарищей. В частности, венок прислал артист и телеведущий Владимир Винокур.

После службы с Трушкиным могли проститься все желающие. Перед храмом образовали коридор, люди заходили внутрь по одному. Во время церемонии звучало пение певчих, — цитирует музыканта ТАСС.

В общей сложности прощание с сатириком посетили примерно 50 человек, в том числе художник Никас Сафронов и автор-исполнитель Юрий Лоза.

Как ранее передавал NEWS.ru, Трушкин скончался 10 июня в возрасте 78 лет. Писатель больше месяца лечился от коронавируса. Три недели Трушкин лежал в реанимации. После ему стало лучше, его перевели в обычную палату. Через несколько дней состояние ухудшилось, писателя вернули в реанимацию. Позже Трушкин умер.