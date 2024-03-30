«СашаТаня», смена фамилии, двое детей: как живет актриса Алина Ланина

Фото: Алина Ланина/Владимир Гердо/ТАСС

Алина Ланина

Актриса Алина Ланина прославилась благодаря сериалу «СашаТаня». Как она живет сейчас, в каких проектах задействована, что известно о личной жизни артистки?

Чем известна Ланина

Алина Ланина (Кизиярова) родилась 3 марта 1989 года в поселке Рефтинский Свердловской области. Окончила актерский факультет Екатеринбургского государственного театрального института. Также Ланина окончила модельную школу и принимала участие в съемках в Италии, Франции и Чили.

«В Москву я приехала из Екатеринбурга, где окончила театральный институт. Помощи ждать неоткуда, родители у меня не олигархи, не актеры. В столице такие, как я, попадают в котел с крутым кипятком, где вынуждены барахтаться и выживать», — вспоминала артистка.

В кино она дебютировала в 2008 году в сериале «Обручальное кольцо». Также Ланина снималась в проектах «Зайцев + 1», «Кухня», «Склифосовский», «СашаТаня», «Вероника. Беглянка», «Сильнее судьбы», «Принц Сибири», «Защитники», «Серебряный бор», «На Париж», «Стажер», «Любовники», «Вероника» и других.

Всего в ее фильмографии более 40 работ.

Творческий псевдоним Ланина взяла в 2015 году.

«До 25 лет была Алиной Кизияровой, а потом взяла творческий псевдоним — документы не меняла. Вы спросите почему? Ну во-первых, мою фамилию постоянно коверкали и неправильно писали в титрах, самый невинный вариант — Кизлярова. А во-вторых, я никогда за нее не держалась, потому что она „чужая“», — объясняла актриса.

Что известно о личной жизни Ланиной

Алина Ланина замужем, однако имя супруга она не раскрывает. Она признавалась, что в 2022 году они с мужем едва не расстались и даже написали заявление на развод, но преодолеть кризис и сохранить семью им помог психолог.

«Отец моих детей — лучший друг. Неожиданность для меня и по сей день. Ах, было столько вариантов. За 12 лет мы сотни раз расставались „окончательно и бесповоротно“, самое долгое — на один день. Видимо, наши малыши, тогда еще будущие, возвращали друг к другу вновь и вновь. Иначе объяснить успех нашего союза я не могу», — рассказывала Ланина в личном блоге.

Пара воспитывает сына Льва и дочь Надежду.

«Обе мои беременности не были запланированы. Самый лучший вариант для таких трудоголиков, как я: дети сами выбрали время и место своего рождения, иначе можно было бы не дождаться, пока я сама соберусь», — отмечала артистка.

Фото: Victor Dmitriev/Russian Look/Global Look Press Алексей Климушкин

Что Ланина говорила о Климушкине

Широкую известность Алина Ланина получила благодаря участию в сериале «СашаТаня». В нем она сыграла Еву, жену Сильвестра Андреевича Андреева (Алексея Климушкина). Актриса рассказывала, что поклонники ситкома подозревали, что ее с Климушкиным действительно связывают романтические отношения.

«На самом деле меня очень часто спрашивают, в курсе ли Сильвестр, когда я выкладываю фото с семейного отдыха? А когда я рожала своих малышей, мне писали: „Это от Сильвестра?“ Нас действительно поженили, но я думаю, что здесь срабатывает эффект присутствия в чужой жизни, когда каждый день приходишь домой, включаешь телевизор, видишь героев и начинаешь считать, что они уже твоя семья. А уж сколько удивления у людей, когда они меня видят в МФЦ и в обычных магазинах, потому что сразу спрашивают, где же яхты и бриллианты», — делилась Ланина.

Чем сейчас занимается Ланина

Алина Ланина продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Слишком женатый таксист» и «Телохранительница».

Также артистка снимается в кино. В скором времени должен выйти сериал «Овчарка» с ее участием.

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