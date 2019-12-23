https://static.news.ru/photo/d3b1c8a8-262e-11ea-be3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Баженов/vk.com

Российский режиссёр Сарик Адреасян опубликовал видео встречи с блогером Евгением Баженовым, известным как BadComedian.

Беседу Адреасян и Баженов провели вместе с Ануаром Тлегеновым, известным как блогер Anoir.

Во время разговора режиссёр поговорил о том, как BadComedian пришёл к идее снимать обзоры на фильмы, и как развивался его канал.

В том числе они обсудили главные проекты 2019 года, среди которых «Звёздные войны», «Игра престолов» и «Чернобыль».

Как писал NEWS.ru ранее, российский режиссёр Тимур Бекмамбетов раскритиковал Евгения Баженова. В интервью журналисту Юрию Дудю он заявил, что обзоры блогера отталкивают зрителей от просмотра кино.