Российский режиссёр Сарик Адреасян опубликовал видео встречи с блогером Евгением Баженовым, известным как BadComedian.
Беседу Адреасян и Баженов
Во время разговора режиссёр поговорил о том, как BadComedian пришёл к идее снимать обзоры на фильмы, и как развивался его канал.
В том числе они обсудили главные проекты 2019 года, среди которых «Звёздные войны», «Игра престолов» и «Чернобыль».
Как писал NEWS.ru ранее, российский режиссёр Тимур Бекмамбетов раскритиковал Евгения Баженова. В интервью журналисту Юрию Дудю он заявил, что обзоры блогера отталкивают зрителей от просмотра кино.
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