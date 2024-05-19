«Самый сильный интервьюер звезд» вернется на ТВ спустя пять лет Юлия Меньшова вернется на федеральный канал с авторским шоу спустя пять лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлия Меньшова

Телеведущая Юлия Меньшова вернется на российское ТВ уже в июне этого года, сообщает KP.RU. По информации издания, «самый сильный интервьюер звезд» будет вести передачу под названием «Сама Меньшова». Ожидается, что шоу покажут на телеканале «Домашний».

Известно, что у Меньшовой есть собственный YouTube-канал с аналогичным названием. Телеведущая берет интервью у звезд, и, по информации издания, эта же концепция сохранится на ТВ. Предположительно, «Домашний» покажет как старые, так и новые выпуски.

Юлия Меньшова ушла с Первого канала пять лет назад. Она вела шоу «Сегодня вечером» и «Наедине со всеми». После смерти отца телеведущая сделала ставку на собственные проекты, а также продолжила дело родителя — она взяла ведение его курса во ВГИКе.

Ранее сообщалось о жизни телеведущего Федора Стукова, который занимает должность креативного продюсера канала СТС. Как актер он сейчас практически не работает, но не исключает, что вернется к этой профессии, если поступит интересное предложение. В 2023 году телеведущий также выступил режиссером в сериале «Бэби-тур». Себя Стуков назвал человеком, который хочет рассказывать зрителям настоящие истории.