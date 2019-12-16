https://static.news.ru/photo/ba41238a-1fdc-11ea-84c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: PewDiePie/YouTube

Шведский YouTube-блогер PewDiePie (Феликс Чельберг) заявил, что временно не будет выпускать новый контент.

PewDiePie отметил в одном из своих последних видео, что возьмёт перерыв в начале 2020 года.

Я хотел предупредить заранее, потому что я уже принял решение. Я устал. Чувствую большую усталость. Я не знаю, видно ли это по мне. Так что знайте, в следующем году, в самом начале, меня некоторое время не будет, — сказал блогер.

Чельберг не уточнил, сколько продлится перерыв. Он отметил, что расскажет обо всём подробнее позже.

Как писал NEWS.ru, в начале декабря неизвестные обчистили дом PewDiePie. Об инциденте сообщила его жена Марция Чельберг в сторис Instagram.