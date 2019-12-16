Шведский YouTube-блогер PewDiePie (Феликс Чельберг) заявил, что временно не будет выпускать новый контент.
PewDiePie
Я хотел предупредить заранее, потому что я уже принял решение. Я устал. Чувствую большую усталость. Я не знаю, видно ли это по мне. Так что знайте, в следующем году, в самом начале, меня некоторое время не будет, — сказал блогер.
Чельберг не уточнил, сколько продлится перерыв. Он отметил, что расскажет обо всём подробнее позже.
Как писал NEWS.ru, в начале декабря неизвестные обчистили дом PewDiePie. Об инциденте сообщила его жена Марция Чельберг в сторис Instagram.
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