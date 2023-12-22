Самую таинственную картину Брюллова готовят к выставке в Петербурге Картину Карла Брюллова «Христос во гробе» выставят в Русском музее в 2024 году

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В Государственном Русском музее готовят к выставке самую таинственную картину российского живописца XIX века Карла Брюллова «Христос во гробе», сообщает KP.RU. Полотно будет представлено широкой публике в 2024 году на масштабной экспозиции, посвященной 225-летию художника, которая откроется в Михайловском замке.

Как пишет издание, работа Брюллова была написана в 1845 году и с 1881 по 2003 год находилась за границей. В Россию ее привез немецкий коллекционер, купивший полотно в Бельгии за €100 тысяч. При этом продавец заявил ему, что это картина кисти Брюллова, но не смог привести доказательств. В результате покупатель привез произведение на экспертизу в Русский музей, заявив при ввозе, что автор — неизвестный художник, а цена картины — всего $900.

Экспертиза подтвердила авторство Брюллова, благодаря чему цена картины увеличилась до $400 тысяч, отмечает издание. Коллекционер попытался вывезти полотно через Выборг, однако его задержали таможенники, возбудив уголовное дело о контрабанде культурных ценностей. Картину арестовали как вещественное доказательство. Результатом 20-летнего судебного разбирательства стала победа российской стороны.

Картину внесли в музейный фонд Российской Федерации. Теперь изъять ее и передать кому-то невозможно. Не выразить словами, что эта победа значит для российской культуры и Русского музея. По сути, картина была утрачена, находилась за границей. Но мы смогли ее вернуть, — сообщила директор Русского музея Алла Манилова.

По мнению ряда экспертов, после всех тяжб стоимость картины могла вырасти до $10 млн.

Ранее Государственный Русский музей открыл филиал в Ярославле. Соответствующее соглашение подписали руководители музейных фондов Ярославля и Санкт-Петербурга, экспозиция будет обновляться каждые полгода.