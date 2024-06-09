Телеведущий Алексей Лысенков прославился благодаря программе «Сам себе режиссер». Чем он занимается сейчас, как живет, что говорил об Украине?
Чем известен Лысенков
Алексей Лысенков родился 26 января 1965 года в Киеве.
После окончания школы он два года отучился в Киевском политехническом институте, однако, поняв, что профессия инженера ему не подходит, бросил вуз и уехал в Москву, где поступил в Щукинское театральное училище.
Лысенков вел на радио программы «Веселый чайник», «Авторитет», «Золотой человек», «Мастерская Алексея Лысенкова» и другие.
Артист снимался в картинах «Игра в детектив — 2», «Кодекс чести», «Каменская-3», «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Уроки хороших манер», «Допустимые жертвы», «Русский шоколад», «Не женское дело» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 16 работ.
Лысенков вел программы «Веселые ребята», «Сам себе режиссер», «Формула 900», «Гонки на выживание», «Доброе утро, Россия!», «СПИД. Скорая помощь», «Ваши деньги», «Кофе с молоком», «Давай решим» и другие.
Что известно о личной жизни Лысенкова
Первой женой Алексея Лысенкова была экономист по имени Надежда. Пара прожила вместе 12 лет. В браке родилась дочь Анастасия.
От первой супруги Лысенков ушел к певице Сабине Мурадян, которая была младше его на 11 лет. В браке родился сын Николай.
«Мы встречались девять месяцев до тех пор, пока я не ушел из семьи. Не думаю, что это измена, ведь тогда мы с первой женой Надей уже были просто друзьями», — говорил актер в программе «Судьба человека».
Инициатором развода была Мурадян. Она заявляла, что Лысенков страдает от алкогольной зависимости.
«Я позвала Лешу для разговора в его кабинет и сказала, что наши чувства изжили себя. В последние месяцы мы постоянно ругались. К тому же, это уже ни для кого не секрет, Леша — человек пьющий. Причем сильно. За семь лет совместной жизни я часто уходила от него к родителям. А два года назад первый раз подала на развод. Но тогда Алексей приложил все усилия, чтобы мы остались вместе», — признавалась певица.
Однако Лысенков спустя годы опроверг эту информацию. Он утверждал, что Мурадян сказала это с подачи отца, который, возможно, и подтолкнул ее к разводу.
Третья жена Лысенкова — актриса Ирина Чериченко. Супруги прожили вместе с 2004 по 2015 год.
«Мы разошлись не в один день, это был долгий процесс. У Иры квартира в Москве, у меня дом в четырех километрах от столицы. Жена стала все реже бывать в нем, мы мало времени проводили вместе. Потом поговорили и решили: надо расстаться. Это уже вторая попытка построить отношения, впервые мы были вместе в студенческие годы — познакомились в Щукинском училище. Тогда роман продлился несколько месяцев. Недавно проезжал мимо ВГИКа, где преподает Ира. Позвонил: „Кофе попьем?“ Встретились, поболтали… Сейчас мы прекрасно дружим», — отмечал Лысенков.
С 2018 года артист живет с гримером шоу «Сам себе режиссер» Марией Карибской, которая младше его на 19 лет.
«Первая жена была экономистом, вторая — певицей, а сейчас у меня жена, можно сказать, с телевидения. Как я шучу — надо же было хоть что-то забрать из программы „Сам себе режиссер“ в личное пользование. И вот мой гример из передачи — Мария Карибская — уже несколько лет является моей гражданской женой. Мы это не скрываем, но особо и не афишируем. Она не любитель личную жизнь делать публичной, и я после многих обстоятельств тоже не очень люблю это делать», — объяснял он.
Что Лысенков говорил об Украине
Алексей Лысенков родился в Киеве и прожил там до 19 лет. Актера волновала ситуация на Украине в 2014 году. Он считал, что евроинтеграция обернется пагубными последствиями для страны.
«С одной стороны, я желаю своей родине процветания, благополучия, уверенности в будущем и покоя, в том числе экономического. С другой — понимаю, что никаких конфет ЕС не подарит. Наоборот, начнутся жесткие санкции», — высказывался Лысенков.
Почему закрыли шоу «Сам себе режиссер»
Алексей Лысенков с 1992 года был автором, ведущим и руководителем программы «Сам себе режиссер». В 2020 году ВГТРК убрала передачу из эфира из-за низких рейтингов.
Лысенков признавался, что ему было тяжело принять этот факт. После закрытия передачи он был приглашен в качестве ведущего в шоу «Сегодня утром» на телеканале «Звезда». Также он вел проекты на детском радио.
Чем сейчас занимается Лысенков
В ноябре 2020 года Алексей Лысенков стал сниматься в передаче «Русское лото» на НТВ — сначала в качестве временного ведущего, а затем на постоянной основе.
Также он по-прежнему ведет программу «Сегодня утром».
С 2022 года Лысенков преподает актерское мастерство в Астраханском государственном университете и проводит мастер-классы. Занятия проходят по профилю «артист драматического театра и кино».
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