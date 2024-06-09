«Сам себе режиссер», слова об Украине, жена: как живет Алексей Лысенков

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Алексей Лысенков

Телеведущий Алексей Лысенков прославился благодаря программе «Сам себе режиссер». Чем он занимается сейчас, как живет, что говорил об Украине?

Чем известен Лысенков

Алексей Лысенков родился 26 января 1965 года в Киеве.

После окончания школы он два года отучился в Киевском политехническом институте, однако, поняв, что профессия инженера ему не подходит, бросил вуз и уехал в Москву, где поступил в Щукинское театральное училище.

Лысенков вел на радио программы «Веселый чайник», «Авторитет», «Золотой человек», «Мастерская Алексея Лысенкова» и другие.

Артист снимался в картинах «Игра в детектив — 2», «Кодекс чести», «Каменская-3», «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Уроки хороших манер», «Допустимые жертвы», «Русский шоколад», «Не женское дело» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 16 работ.

Лысенков вел программы «Веселые ребята», «Сам себе режиссер», «Формула 900», «Гонки на выживание», «Доброе утро, Россия!», «СПИД. Скорая помощь», «Ваши деньги», «Кофе с молоком», «Давай решим» и другие.

Что известно о личной жизни Лысенкова

Первой женой Алексея Лысенкова была экономист по имени Надежда. Пара прожила вместе 12 лет. В браке родилась дочь Анастасия.

От первой супруги Лысенков ушел к певице Сабине Мурадян, которая была младше его на 11 лет. В браке родился сын Николай.

«Мы встречались девять месяцев до тех пор, пока я не ушел из семьи. Не думаю, что это измена, ведь тогда мы с первой женой Надей уже были просто друзьями», — говорил актер в программе «Судьба человека».

Инициатором развода была Мурадян. Она заявляла, что Лысенков страдает от алкогольной зависимости.

«Я позвала Лешу для разговора в его кабинет и сказала, что наши чувства изжили себя. В последние месяцы мы постоянно ругались. К тому же, это уже ни для кого не секрет, Леша — человек пьющий. Причем сильно. За семь лет совместной жизни я часто уходила от него к родителям. А два года назад первый раз подала на развод. Но тогда Алексей приложил все усилия, чтобы мы остались вместе», — признавалась певица.

Однако Лысенков спустя годы опроверг эту информацию. Он утверждал, что Мурадян сказала это с подачи отца, который, возможно, и подтолкнул ее к разводу.

Третья жена Лысенкова — актриса Ирина Чериченко. Супруги прожили вместе с 2004 по 2015 год.

«Мы разошлись не в один день, это был долгий процесс. У Иры квартира в Москве, у меня дом в четырех километрах от столицы. Жена стала все реже бывать в нем, мы мало времени проводили вместе. Потом поговорили и решили: надо расстаться. Это уже вторая попытка построить отношения, впервые мы были вместе в студенческие годы — познакомились в Щукинском училище. Тогда роман продлился несколько месяцев. Недавно проезжал мимо ВГИКа, где преподает Ира. Позвонил: „Кофе попьем?“ Встретились, поболтали… Сейчас мы прекрасно дружим», — отмечал Лысенков.

С 2018 года артист живет с гримером шоу «Сам себе режиссер» Марией Карибской, которая младше его на 19 лет.

«Первая жена была экономистом, вторая — певицей, а сейчас у меня жена, можно сказать, с телевидения. Как я шучу — надо же было хоть что-то забрать из программы „Сам себе режиссер“ в личное пользование. И вот мой гример из передачи — Мария Карибская — уже несколько лет является моей гражданской женой. Мы это не скрываем, но особо и не афишируем. Она не любитель личную жизнь делать публичной, и я после многих обстоятельств тоже не очень люблю это делать», — объяснял он.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Алексей Лысенков

Что Лысенков говорил об Украине

Алексей Лысенков родился в Киеве и прожил там до 19 лет. Актера волновала ситуация на Украине в 2014 году. Он считал, что евроинтеграция обернется пагубными последствиями для страны.

«С одной стороны, я желаю своей родине процветания, благополучия, уверенности в будущем и покоя, в том числе экономического. С другой — понимаю, что никаких конфет ЕС не подарит. Наоборот, начнутся жесткие санкции», — высказывался Лысенков.

Почему закрыли шоу «Сам себе режиссер»

Алексей Лысенков с 1992 года был автором, ведущим и руководителем программы «Сам себе режиссер». В 2020 году ВГТРК убрала передачу из эфира из-за низких рейтингов.

Лысенков признавался, что ему было тяжело принять этот факт. После закрытия передачи он был приглашен в качестве ведущего в шоу «Сегодня утром» на телеканале «Звезда». Также он вел проекты на детском радио.

Чем сейчас занимается Лысенков

В ноябре 2020 года Алексей Лысенков стал сниматься в передаче «Русское лото» на НТВ — сначала в качестве временного ведущего, а затем на постоянной основе.

Также он по-прежнему ведет программу «Сегодня утром».

С 2022 года Лысенков преподает актерское мастерство в Астраханском государственном университете и проводит мастер-классы. Занятия проходят по профилю «артист драматического театра и кино».

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