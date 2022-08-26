Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Сергей Маховиков во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Сергей Маховиков во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие центрального концертного образцового оркестра им. Н. А. Римского-Корсакова во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие центрального концертного образцового оркестра им. Н. А. Римского-Корсакова во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники ансамбля «Юные Александровцы» во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники ансамбля «Юные Александровцы» во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники ансамбля «Юные Александровцы» во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники ансамбля «Юные Александровцы» во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рота специального караула Президентского полка на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рота специального караула Президентского полка на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рота специального караула Президентского полка на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рота специального караула Президентского полка на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рота специального караула Президентского полка на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рота специального караула Президентского полка на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рота специального караула Президентского полка на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рота специального караула Президентского полка на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рота специального караула Президентского полка на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рота специального караула Президентского полка на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие Центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие Центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники исполнительского художественного коллектива Индии Panghat во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники исполнительского художественного коллектива Индии Panghat во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники исполнительского художественного коллектива Индии Panghat во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники исполнительского художественного коллектива Индии Panghat во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники исполнительского художественного коллектива Индии Panghat во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники исполнительского художественного коллектива Индии Panghat во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники исполнительского художественного коллектива Индии Panghat во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники исполнительского художественного коллектива Индии Panghat во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники исполнительского художественного коллектива Индии Panghat во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участники исполнительского художественного коллектива Индии Panghat во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ансамбль скрипачей «Веселые нотки» (ЛНР) на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ансамбль скрипачей «Веселые нотки» (ЛНР) на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ансамбль скрипачей «Веселые нотки» (ЛНР) на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ансамбль скрипачей «Веселые нотки» (ЛНР) на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ансамбль скрипачей «Веселые нотки» (ЛНР) на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ансамбль скрипачей «Веселые нотки» (ЛНР) на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие военного симфонического оркестра Египта во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие военного симфонического оркестра Египта во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие военного симфонического оркестра Египта во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие военного симфонического оркестра Египта во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие военного симфонического оркестра Египта во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие военного симфонического оркестра Египта во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие военного симфонического оркестра Египта во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие военного симфонического оркестра Египта во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие военного симфонического оркестра Египта во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие военного симфонического оркестра Египта во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие военного симфонического оркестра Египта во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие военного симфонического оркестра Египта во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие военного симфонического оркестра Египта во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие военного симфонического оркестра Египта во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оркестр Генерального штаба Вооруженных сил Армении на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оркестр Генерального штаба Вооруженных сил Армении на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оркестр Генерального штаба Вооруженных сил Армении на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оркестр Генерального штаба Вооруженных сил Армении на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оркестр Генерального штаба Вооруженных сил Армении на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оркестр Генерального штаба Вооруженных сил Армении на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие военного оркестра Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие военного оркестра Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие военного оркестра Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие военного оркестра Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие военного оркестра Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие военного оркестра Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие марширующего оркестра школы Бунваттана из Таиланда во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие марширующего оркестра школы Бунваттана из Таиланда во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие марширующего оркестра школы Бунваттана из Таиланда во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие марширующего оркестра школы Бунваттана из Таиланда во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие марширующего оркестра школы Бунваттана из Таиланда во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие марширующего оркестра школы Бунваттана из Таиланда во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие марширующего оркестра школы Бунваттана из Таиланда во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие марширующего оркестра школы Бунваттана из Таиланда во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие марширующего оркестра школы Бунваттана из Таиланда во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие марширующего оркестра школы Бунваттана из Таиланда во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие марширующего оркестра школы Бунваттана из Таиланда во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие марширующего оркестра школы Бунваттана из Таиланда во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие марширующего оркестра школы Бунваттана из Таиланда во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие марширующего оркестра школы Бунваттана из Таиланда во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фёдор Рытиков во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фёдор Рытиков во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие Сводного оркестра Воздушно-десантных войск во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие Сводного оркестра Воздушно-десантных войск во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие Сводного оркестра Воздушно-десантных войск во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие Сводного оркестра Воздушно-десантных войск во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие Сводного оркестра Воздушно-десантных войск во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие Сводного оркестра Воздушно-десантных войск во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие Сводного оркестра Воздушно-десантных войск во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие Сводного оркестра Воздушно-десантных войск во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие Сводного оркестра Воздушно-десантных войск во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие Сводного оркестра Воздушно-десантных войск во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие Сводного оркестра Воздушно-десантных войск во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие Сводного оркестра Воздушно-десантных войск во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Музыкальный руководитель фестиваля «Спасская башня Тимофей Маякин (в центре) на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня» на Красной площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Музыкальный руководитель фестиваля «Спасская башня Тимофей Маякин (в центре) на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня» на Красной площади в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Салют на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Салют на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве