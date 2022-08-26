Этой ночью на Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция церемонии открытия международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Яркое представление произвело незабываемое впечатление на зрителей. Здесь было всё: салюты, танцы, барабаны, выступления профессиональных исполнителей.
Фестиваль «Спасская башня» открывается 26 августа и продлится до 4 сентября. Его участниками станут коллективы из России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда. В этом году грандиозное «сражение» оркестров армий разных стран за любовь зрителей на фоне стен Кремля пройдет уже в 15-й раз.
В обширной программе фестиваля не только сочетание военной, классической, народной, эстрадной музыки, но и парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.
Кадры генеральной репетиции открытия фестиваля «Спасская башня» — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Сергей Маховиков во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие центрального концертного образцового оркестра им. Н. А. Римского-Корсакова во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники ансамбля «Юные Александровцы» во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники ансамбля «Юные Александровцы» во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рота специального караула Президентского полка на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рота специального караула Президентского полка на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рота специального караула Президентского полка на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рота специального караула Президентского полка на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рота специального караула Президентского полка на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие Центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Танцоры во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники исполнительского художественного коллектива Индии Panghat во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники исполнительского художественного коллектива Индии Panghat во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники исполнительского художественного коллектива Индии Panghat во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники исполнительского художественного коллектива Индии Panghat во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники исполнительского художественного коллектива Индии Panghat во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ансамбль скрипачей «Веселые нотки» (ЛНР) на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ансамбль скрипачей «Веселые нотки» (ЛНР) на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ансамбль скрипачей «Веселые нотки» (ЛНР) на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие военного симфонического оркестра Египта во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие военного симфонического оркестра Египта во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие военного симфонического оркестра Египта во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие военного симфонического оркестра Египта во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие военного симфонического оркестра Египта во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие военного симфонического оркестра Египта во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие военного симфонического оркестра Египта во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оркестр Генерального штаба Вооруженных сил Армении на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оркестр Генерального штаба Вооруженных сил Армении на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оркестр Генерального штаба Вооруженных сил Армении на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие военного оркестра Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие военного оркестра Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие военного оркестра Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие марширующего оркестра школы Бунваттана из Таиланда во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие марширующего оркестра школы Бунваттана из Таиланда во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие марширующего оркестра школы Бунваттана из Таиланда во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие марширующего оркестра школы Бунваттана из Таиланда во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие марширующего оркестра школы Бунваттана из Таиланда во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие марширующего оркестра школы Бунваттана из Таиланда во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие марширующего оркестра школы Бунваттана из Таиланда во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фёдор Рытиков во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие Сводного оркестра Воздушно-десантных войск во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие Сводного оркестра Воздушно-десантных войск во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие Сводного оркестра Воздушно-десантных войск во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие Сводного оркестра Воздушно-десантных войск во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие Сводного оркестра Воздушно-десантных войск во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие Сводного оркестра Воздушно-десантных войск во время вечернего представления в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военнослужащие Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова в преддверии открытия открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Музыкальный руководитель фестиваля «Спасская башня Тимофей Маякин (в центре) на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня» на Красной площади в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Салют на генеральной репетиции церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве