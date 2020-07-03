Сайты о Гарри Поттере разорвали связи с Роулинг из-за скандала о трансфобии

https://static.news.ru/photo/73a56ffe-bd2e-11ea-8e26-fa163e074e61_660.jpg Джоан Роулинг Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Крупнейшие фан-сайты, посвящённые вселенной «Гарри Поттера» отказываются иметь связь с Джоан Роулинг, автором книг о юном маге. Британскую писательницу обвиняют в трансфобию за её высказывания.

Представители сайтов Leaky Cauldron и Mugglenet заявили, что больше не будут публиковать ссылки на официальные страницы Роулинг, сообщает The Guardian. Также ресурсы не будут выкладывать её фотографии или информация о достижениях, не имеющих отношения к вселенной Гарри Поттера.

Ранее Роулинг написала сообщение в социальной сети с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Она сопроводила материал ироничным комментарием: «„Люди, которые менструируют“. Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?»

Сообщение вызвало большое количество негативных комментариев. Возмущённые читатели предложили засудить писательницу за трансфобию и перестать экранизировать её книги. Комментаторы написали, что выражение «люди, которые менструируют» относится не только к женщинам, но и к небинарным людям — отрицающим деление на мужчин и женщин и причисляющим себя к категории «они».

Позже с критикой в адрес писательницы выступили актёр Дэниел Рэдклифф, исполнивший заглавную роль в киносаге о Гарри Поттере, писал NEWS.ru.