Сафронов вспомнил, почему Соломин отказался позировать для своего портрета Сафронов: Соломин отказался от портрета, так как считал себя недостойным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Портрет Юрия Соломина в фойе Малого театра

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин отказался позировать для собственного портрета, так как считал себя недостойным, вспомнил в беседе с MK.RU художник Никас Сафронов. По его словам, актер был очень скромным человеком. Несмотря на все титулы, он всегда был очень вежливым и открытым к общению человеком, добавил артист.

Несмотря на звания и высокий статус, он всегда был открыт к общению, общался вежливо и доброжелательно. Самое главное, Юра был очень скромным. Помню, в начале 2000-х я предложил написать его портрет. Юра сначала вежливо отказался: «Я этого не достоин», — рассказал художник.

Однажды Сафронову все же удалось уговорить актера позировать. По его словам, работа получилась очень успешной. Среди аудитории она была крайне популярна и самому Соломину тоже нравилась, вспомнил художник.

Народный артист СССР Юрий Соломин ушел из жизни 11 января, ему было 88 лет. По словам его внучки, актер скончался во сне. В момент смерти рядом находилась его дочь.