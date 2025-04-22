Сафронов рассказал, как писал подаренный Путиным портрет Трампа Сафронов: портрет Трампа говорит, что искусство — часть миротворческого процесса

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Никас Сафронов

Опубликован портрет, который президент России Владимир Путин в марте подарил американскому коллеге Дональду Трампу. Автор подарка, народный художник Никас Сафронов, рассказал NEWS.ru, что эта работа оказалась для него знаковой и стала изображением исторического момента.

Я написал более 50 портретов глав государств. Но именно данная работа оказалась для меня знаковой — это не просто классический портрет, а скорее исторический момент, который я попытался запечатлеть на полотне во всех красках, придать больше эмоций, — заявил Сафронов.

На портрете Сафронов изобразил Трампа с поднятым вверх кулаком на фоне статуи Свободы и поднимающегося флага США. На лице Трампа кровь — последствие ранения, а в другой руке — легендарная бейсболка с надписью: «Сделаем Америку снова великой».

Такая работа, подаренная одним президентом другому в момент геополитического пика, является бесценной. Я счастлив, что искусство может быть частью миротворческого процесса, — сказал Сафронов.

Ранее Сафронов выразил желание написать портрет Трампа. Он также подчеркнул, что готов посетить Штаты и провести там творческие мастер-классы. Никас Сафронов также заявил, что портрет, который Путин подарил Трампу, является бесценным.