Сафронов осудил отказ Цымбалюк-Романовской идти на похороны Джигарханяна

https://static.news.ru/photo/6e6c75c6-2824-11eb-92cc-fa163e074e61_660.jpg Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: vitalinaromanovskaya/instagram.com

Художник Никас Сафронов и близкий друг актёра Армена Джигарханяна раскритиковал его бывшую супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую за отказ идти на похороны артиста.

Как ранее заявила Цымбалюк-Романовская, она не хочет видеть Джигарханяна умершим. По мнению Сафронова, такое поведение женщины является недостойным, ведь при жизни актёр делал всё возможное, чтобы обеспечить и сделать счастливой свою супругу.

Виталина — молодая женщина. Ей, наверное, свойственно совершать опрометчивые проступки. Её нежелание идти на прощание, пусть даже с бывшим мужем, не делает ей чести, — отметил Сафронов, слова которого приводит Пятый канал.

В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Церемония прощания с Джигарханяном запланирована на 17 ноября. Прокомментировала смерть актёра и Цымбалюк-Романовская. Женщина заявила, что если бы в последние годы рядом с артистом находилась она, «всё было бы совсем по-другому».

Ранее NEWS.ru писал, что пасынок Джигарханяна Степан поделился одной из последних фотографий выдающегося актёра.