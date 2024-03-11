Садальский рассказал, как Русланова выбросила Ахеджакову в окно Садальский: Русланова подралась с Ахеджаковой на съемках «Небеса обетованные»

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Станислав Садальский

Актер Станислав Садальский в интервью порталу PROZVEZD рассказал, как на съемках фильма «Небеса обетованные» актриса Нина Русланова выбросила Лию Ахеджакову в окно. По словам артиста, принимавшего участие в создании картины, инцидент произошел из-за громкого голоса Руслановой, который раздражал Ахеджакову. Та попросила режиссера Эльдара Рязанова «утихомирить» коллегу, после чего между женщинами завязалась драка.

Во время очередного дубля Лия сорвала с Нинки головной убор, ударила по башке и прокричала: «Да замолчи ты!» Нинка, побагровев, схватила Лию за грудки, подняла и вышвырнула прямо в окно. Стекла — вдрызг, шум, гам. Благо мы сидели на первом этаже. Съемка, разумеется, прервалась. После этого случая Рязанов Нину больше в свои картины не приглашал, — вспомнил Садальский.

Ранее в Госдуме объяснили, почему к Ахеджаковой не применили санкций после ее критических высказываний о спецоперации. Председатель комитета по культуре ГД Елена Ямпольская заявила, что в этом плане ничего предпринимать не нужно. Она подчеркнула, что никто не будет никаких статусов «старенькой бабушке» давать, отметив, что депутаты — «не людоеды».

В сентябре 2023 года сообщалось, что МВД России начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ из-за ее выхода на сцену с украинским флагом в немецком Бремене. Артистке грозил штраф или административный арест. С просьбой проверить актрису обратился в МВД глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.